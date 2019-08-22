Гравці запасу. Хто стоїть у черзі в «зелену» фракцію кадровий резерв

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, який може стати спікером парламенту Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Невдовзі після початку роботи нового парламенту його склад може оновитися

Найгучніший феномен виборів, що минули, – партія «Слуга народу» – набрала за пропорційною частиною 43 % голосів і таким чином отримала можливість провести до Верховної Ради за списками 128 депутатів. Вони мають скласти присягу на першому засіданні нового парламенту, яке попередньо заплановане на 29 серпня. Наразі список зупинився на політологу Вікторії Подгорній. Але ті, хто опинився на межі потрапляння в Раду, можуть не надто засмучуватися.

Частина новообраних депутатів згодом точно перейде на роботу до виконавчої влади, враховуючи жорсткий кадровий голод у «команді Зе». Cміливо можна заносити до потенційних нардепів ще принаймні десятку з 129 по 138 позиції – ці кандидати посядуть місця тих, хто піде на підвищення.

Тож придивимося уважніше до першої десятки, яка стоїть першою на вхід до «зеленої» фракції.

Олена Хоменко

Майбутнє поповнення «кварталівської» команди в Раді. Слідом за актором Юрієм Корявченковим («Юзіком»), гендиректором компанії «Квартал-концерт» Максимом Ткаченком та сценаристом студії «Квартал 95» Олександром Кабановим, мандат може отримати директор з управління і розвитку цифрових продуктів цієї студії Олена Хоменко. Раніше вона була топ-менеджером в телекомунікаційних та ІТ-кампаніях, тож може прикласти руку до тотальної діджиталізації, яку анонсував головний «айтішник» «Зе-команди» Михайло Федоров. Хоменко входить до громадського об’єднання «Ліга волонтерів».

Анатолій Остапенко

Директор та співвласник юридичної фірми «Альфаюрконсалтинг», що зареєстрована в Переяславі-Хмельницькому. У 2015 році Остапенко балотувався до місцевої райради за списками партії «Батьківщина». На своїй сторінці в «Фейсбуці» переважно постить світлини з переможних змагань українських спортсменів.

Тетяна Циба

Прессекретарка партії «Слуга народу», яка раніше була прессекретаркою Марії Максакової – російської оперної співачки, вдови вбитого в Києві російського депутата Дениса Вороненкова, та очолювала благодійний фонд, створений росіянкою. У парламенті 4-го скликання була помічницею нардепа від «Нашої України» Валерія Осадчего, а в Раді 6-го скликання – помічницею депутата від «Нашої України – Народної самооборони» Олександра Клименка. І Осадчий, і Клименко перебували в лавах Української народної партії, прессекретарем якої була Циба. З 2014 року працювала в патронатній службі Міністерства охорони здоров’я, а в 2015-му балотувалася до Київської міськради від «кишенькової» партії Ігоря Коломойського «Укроп». Ще одна колишня медійниця з «Укропу» – керівник прес-офісу «Слуги народу» Євгенія Кравчук – вже «залізно» потрапила до парламенту зі 112 місця.

Іван Калаур

Заслужений юрист України, завідувач кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. Є автором кількох наукових робіт спільно з нинішнім представником президента в парламенті та ідеологом «Слуги народу» Русланом Стефанчуком, який родом з Тернополя. Тож у випадку з цим кандидатом принаймні зрозуміло, хто саме пролобіював його у список. Якщо Калаур таки пройде до парламенту, то він стане лише другим представником Тернопільщини з партійного списку після працівника торгової мережі «Епіцентр» Людмили Марченко (63 номер). У юриста-викладача є власна сторінка в «Фейсбуці», але перше й останнє її публічне оновлення відбулося ще в 2015 році.

Юлія Гришина

У «Слузі народу» презентують цього кандидата як доктора юридичних наук, професора кафедри трудового права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та експерта з питань науки та освіти. Гришина входить до науково-методичної комісії з вищої освіти Міносвіти і науки. Вона брала участь у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду в складі Верховного суду, але невдало.

Її чоловік – Ігор Гришин – працював слідчим у 17 главку Генпрокуратури, де розслідував справу «младоолігарха» часів Януковича Сергія Курченко. Улітку 2016 року його звинуватили в отриманні хабара від працівника СБУ в розмірі $20 тис., але справа так нічим і не завершилася.

Ольга Руденко

Ще один вихідець з «Кварталу», менеджер з маркетингу та спеціаліст зі зв’язків з громадськістю. Під час дебатів на стадіоні опікувалась потраплянням на цей захід журналістів. Наразі Руденко є прессекретаркою заступника голови Офісу президента і в цьому статусі заперечувала інформацію, що нібито дружина призначеного Зеленським глави Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва пише сценарії для «Кварталу».

Олександр Копиленко

Ще один заслужений юрист України в списку «Слуги». За часів президенства Януковича був членом Конституційної асамблеї, яка мала декоративний статус. У 2013 році його обрали членом Центральної виборчої комісії, і він навіть нібито претендував, щоб її очолити, поки Рада після втечі Віктора Федоровича не звільнила Копиленка та Юрія Донченка, щоб призначити нову пару членів комісії. Натомість Копиленка тодішній керівник держави Олександр Турчинов призначив директором Інституту законодавства Верховної Ради, де той працював до свого короткочасного походу до ЦВК і працює досі. У юриста цікаве хобі: він є віце-президентом Всеукраїнської федерації фрі-файту та контактних єдиноборств.

Сергій Мандзій

Екс-депутат Хмельницької міськради кількох скликань, член виконкому від Блоку Петра Порошенка. У 2015 році балотувався в мери Хмельницького від БПП і посів третє місце (переміг свободівець Олександр Семчишин). Мандзій є керівником громадської організації «Сильне місто», яка мала офіційних спостерігачів на президентських виборах і працювала на перемогу Зеленського. Мандзія, який перерахував у виборчий фонд Зеленського скромні 26 тис. грн, називали тіньовим куратором виборчої кампанії Зе в регіоні й одним із претендентів на губернаторське крісло після виборів. Був помічником нардепа-агромагната Сергія Лабазюка, з яким, за чутками, має спільні бізнес-інтереси. У документах, що були подані до ЦВК, Мандзій записав себе як директор ТОВ «Рембуд». Як і у випадку з Іваном Калауром, Мандзій потрапив у команду Зеленського завдяки Руслану Стефанчуку. Мандзій та Стефанчук одночасно закінчили Технологічний університет «Поділля» в 1997 році.

Олександр Санченко

Один з багатьох персонажів в «Зе-команді», дотичний до шоу-бізнесу. Спеціаліст з GR-комунікацій музичного фестивалю Atlas Weekend, який щорічно проходить у Києві на ВДНГ і лякає потужними децибелами мешканців найближчих домівок. Організовував конкурси краси StudMis Ukraine. У Зеленського називають Санченка спеціалістом з молодіжної політики, він є експертом з цього напрямку в Реанімаційному пакеті реформ. Наразі Санченко очолює Громадську раду при фонді «Держмолодьжитло» і переймається відродженням програми пільгового молодіжного кредитування.

Денис Маслов

Суддя у відставці, який тогоріч у травні добровільно пішов з посади судді Дніпропетровського районного суду в місті Дніпродзержинськ, хоча термін його повноважень ще не сплив. Нині Маслов – діючий адвокат, керуючий партнер адвокатського об’єднання «Лоуатек» та директор ТОВ «Авін Трейд», яке займається торгівлею. Очолює Раду відділення Асоціації правників України на Дніпропетровщині. На президентських виборах був довіреною особою Зеленського в регіоні.

Павло Вуєць, «Главком»