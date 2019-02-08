Жертв обвалу будинку у Стамбулі вже 14
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Розсилка
Рятувальники досі розбирають завали будинку в надії знайти тих, хто вижив
В результаті обвалу поранення отримали також 14 людей
Кількість загиблих в результаті обвалу багатоповерхівки у Стамбулі зросла до 14.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє Daily Sabah.
За його словами, у п’ятницю рятувальники дістали з-під завалів ще декілька тіл.
Також міністр повідомив, що в результаті обвалу поранення отримали 14 людей. Четверо постраждалих у критичному стані.
Нагадаємо, у середу, 6 лютого, в Стамбулі обвалився багатоповерховий житловий будинок.
Турецькі ЗМІ з посиланням на мешканців району, де стався обвал, повідомили, що будівлю планувалося знести.