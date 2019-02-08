Жертв обвалу будинку в Стамбулі вже 11



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Причина обвалу будинку встановлюється, пошуки людей тривають

13 постраждалих доставлені в лікарню з різними травмами

Число загиблих через обвал будинку в Стамбулі зросло до 11 людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу виданню Daily Sabah.

За його словами, зараз складно визначити, скільки ще людей знаходиться під завалами.

Міністр повідомив, що рятувальники в четвер, 7 лютого, знайшли серед уламків живу п'ятирічну дівчинку. Вона провела під завалами 18 годин.

13 постраждалих вже доставлені в лікарню з різними травмами.

Причина обвалу будинку встановлюється, пошуки людей тривають.

Нагадаємо, у середу, 6 лютого, в Стамбулі обвалився багатоповерховий житловий будинок.

Турецькі ЗМІ з посиланням на мешканців району, де стався обвал, повідомили, що будівлю планувалося знести.

Джерело: РБК-Україна