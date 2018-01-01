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    Жертвами другого за день землетрусу у Тайвані стали щонайменше семеро осіб

    67 осіб вважаються зниклими безвісти після землетрусу
    Щонайменше семеро людей загинули внаслідок другого за день землетрусу магнітудою 5,7 у Тайвані. Про це повідомляє News Asia. Підземні поштовхи були зафіксовані в середу о 23:21 за місцевим часом (17:21 по Києву) в морській акваторії поблизу повіту Хуалянь. Епіцентр нового землетрусу залягав на глибині 12 кілометрів. Станом на вечір 7 лютого
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    Наслідки землетрусу у Тайвані
    Наслідки землетрусу у Тайвані

    67 осіб вважаються зниклими безвісти після землетрусу

    Щонайменше семеро людей загинули внаслідок другого за день землетрусу магнітудою 5,7 у Тайвані.

    Про це повідомляє News Asia.

    Підземні поштовхи були зафіксовані в середу о 23:21 за місцевим часом (17:21 по Києву) в морській акваторії поблизу повіту Хуалянь. Епіцентр нового землетрусу залягав на глибині 12 кілометрів.

    Станом на вечір 7 лютого кількість загиблих під час землетрусу становить щонайменше сім осіб. Ще 67 людей вважаються зниклими безвісти.

    Нагадаємо, великий землетрус магнітудою 6,5 стався 6 лютого о 23.50 за місцевим часом біля узбережжя повіту Хуалянь на північному сході острова. Осередок землетрусу залягав на глибині 11 кілометрів. Жертвами землетрусу стали шість чоловік, постраждали ще 258, а 76 людей не виходять на зв'язок і числяться зниклими.

    Новий землетрус магнітудою 5,0 стався біля східного узбережжя Тайваню 7 лютого.

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