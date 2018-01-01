Жертвами турецьких авіаударів і обстрілів на півночі Сирії стали 86 осіб

Більшість жертв і постраждалих — жінки і діти

Число мирних жителів, які загинули в результаті авіанальотів і артилерійських обстрілів турецьких військ на півночі Сирії, досягло 86. Про це повідомила агентству Firat глава департаменту охорони здоров'я регіону Афрін (65 км від Алеппо) Анджела Рішо. За її словами, отримали поранення ще 198 осіб, їм була надана медична



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Бомбардування Сирії, архівне фото

Більшість жертв і постраждалих — жінки і діти

Число мирних жителів, які загинули в результаті авіанальотів і артилерійських обстрілів турецьких військ на півночі Сирії, досягло 86.

Про це повідомила агентству Firat глава департаменту охорони здоров'я регіону Афрін (65 км від Алеппо) Анджела Рішо.

За її словами, отримали поранення ще 198 осіб, їм була надана медична допомога в лікарнях. Більшість жертв і постраждалих - жінки і діти.

«Справжньою трагедією стала загибель під час авіанальоту сім’ї сирійських біженців з шести чоловік, які сховалися в Телль-Караху в окрузі Шехба», - сказала Рішо.

Глава департаменту заявила, що лікарні Афріна потребують медикаментів через військові дії, і закликала Міжнародний Комітет Червоного Хреста і гуманітарні організації надати постраждалому населенню термінову допомогу.

До слова, у суботу тисячі курдів протестували у Німеччині через військові дії Туреччини у Сирії.

Раніше президент Туреччини заявив, що хоче розширити військову операцію на весь кордон із Сирією.

Нагадаємо, турецькі військові заявили 23 січня, що під час операції в Афріні, яка триває чотири дні, було вбито щонайменше 260 бойовиків з числа сирійських курдів та угруповання «Ісламська держава».

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара не відступиться у своєму намірі довести операцію в сирійському Афріні до кінця.

Раніше повідомлялося, що Путін закликав Ердогана поважати суверенітет Сирії.

Джерело: УНН