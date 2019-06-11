Жінка у Дніпрі продавала гранати в підземному переході
Затримана 52-річна жінка раніше була судима за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї
У Дніпрі в підземному переході жінка продавала гранати, повідомляє пресслужба Національної поліції.
Так, в Новокодацькому районі, працівники поліції задокументували факт продажу гранат у підземному переході.
У затриманої вилучили дві гранати Ф-1 із запалами. Після обшуку помешкання жінки, правоохоронці знайшли два гранатомети РПГ-26.
Затримана 52-річна жінка раніше була судима за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї.
«Жінку затримали в порядку ст. 208 КПКУ, вирішується питання про обрання затриманій міри запобіжного заходу. Відповідно до ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, жінці загрожує до 7 років позбавлення волі», - йдеться в повідомленні.
Напередодні повідомлялося, що хатній злодюжка у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом. Мешканці будинку на проспекті Гагаріна 20 побачили чоловіка на даху, який потім через балкон заліз у квартиру на п'ятому поверсі.