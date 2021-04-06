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    Жінка вперше пройшла відбір на курс Сил спецоперацій ЗСУ

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    Жінка пройшла відбір вперше з 2016 року - Жінка вперше пройшла відбір на курс Сил спецоперацій ЗСУ
    Жінка пройшла відбір вперше з 2016 року
    Фото: Навчально-тренувальний центр/Facebook

    Проходження жінкою відбору на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій ЗС України назвали «прикладом нескореності»

    Вперше з 2016 року відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій Збройних сил України змогла пройти жінка-військовослужбовець, повідомляє пресслужба Навчально-тренувального центру в Facebook.

    «Починаючи з 2016 року були спроби кандидаток із середовища «спеціального призначення» і «великої армії» пройти відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій ЗС України. Незалежно від статі, щоб досягнути цієї мети, курсант має знайти в собі сили і з’єднати всеціло дух, інтелект і фізичну вправність», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що «до сьогоднішнього дня виклик здолати виснажливий двотижневий відбір ставав непереборним».

    У навчально-тренувальному центрі додали: «Цей приклад жіночої нескореності остаточно утвердив рівні можливості для тих, хто готовий «опанувати всі стихії, стати вістрям кожної з них».

    Теги: ЗСУ жінка курсант
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