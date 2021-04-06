Жінка вперше пройшла відбір на курс Сил спецоперацій ЗСУ

Проходження жінкою відбору на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій ЗС України назвали «прикладом нескореності»

Вперше з 2016 року відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій Збройних сил України змогла пройти жінка-військовослужбовець, повідомляє пресслужба Навчально-тренувального центру в Facebook.

«Починаючи з 2016 року були спроби кандидаток із середовища «спеціального призначення» і «великої армії» пройти відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій ЗС України. Незалежно від статі, щоб досягнути цієї мети, курсант має знайти в собі сили і з’єднати всеціло дух, інтелект і фізичну вправність», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «до сьогоднішнього дня виклик здолати виснажливий двотижневий відбір ставав непереборним».

У навчально-тренувальному центрі додали: «Цей приклад жіночої нескореності остаточно утвердив рівні можливості для тих, хто готовий «опанувати всі стихії, стати вістрям кожної з них».