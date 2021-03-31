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    Хомчак розповів про одержимість реформами в ЗСУ

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    Хомчак: ЗСУ вживають усі зусилля, щоб формуватися - Хомчак розповів про одержимість реформами в ЗСУ
    Хомчак: ЗСУ вживають усі зусилля, щоб формуватися
    Фото з відкритих джерел

    Реформи в ЗСУ Україні не нав’язують, вони самі назріли, відзначив Хомчак

    В Збройних Силах України тривають реформи, заявив в інтерв’ю «Голосу Америки», розшифровку якого публікує «Радіо Свобода», головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.

    «Реформа у Збройних силах триває. Я можу відповісти за той термін, який я очолюю Збройні сили і сказати Вам, що Збройні сили сьогодні стоять на тому шляху і активно вживають усі зусилля, щоб формуватися. Збройні сили сьогодні як ніхто розуміють, що нам конче потрібні реформи», – сказав Хомчак.

    За його словам, семирічна война показала, що в ЗСУ потрібні зміни.

    «Це саме той момент, коли реформа назріла. Коли її не хтось нав’язує, ми її робимо не для того, щоб для когось зробити. А коли ми розуміємо, що нам потрібні зміни, бо вони вкрай назріли для того, щоб ми їх робили. Тому, що стосується Збройних сил, реформа йде, і реформа буде продовжуватися. І той колектив сьогодні в керівництві Збройних сил, це люди, які одержимі цією реформою для того, щоб змінити все те, що ми бачимо протягом останніх років нам заважає іти до перемоги», – додав головнокомандувач ЗСУ.

    Президент України Володимир Зеленський призначив Хомчака головнокомандувачем Збройними силами України 28 березня 2020 року.

    Теги: реформа ЗСУ Руслан Хомчак
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