Хомчак розповів про одержимість реформами в ЗСУ

Реформи в ЗСУ Україні не нав’язують, вони самі назріли, відзначив Хомчак

В Збройних Силах України тривають реформи, заявив в інтерв’ю «Голосу Америки», розшифровку якого публікує «Радіо Свобода», головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.

«Реформа у Збройних силах триває. Я можу відповісти за той термін, який я очолюю Збройні сили і сказати Вам, що Збройні сили сьогодні стоять на тому шляху і активно вживають усі зусилля, щоб формуватися. Збройні сили сьогодні як ніхто розуміють, що нам конче потрібні реформи», – сказав Хомчак.

За його словам, семирічна война показала, що в ЗСУ потрібні зміни.

«Це саме той момент, коли реформа назріла. Коли її не хтось нав’язує, ми її робимо не для того, щоб для когось зробити. А коли ми розуміємо, що нам потрібні зміни, бо вони вкрай назріли для того, щоб ми їх робили. Тому, що стосується Збройних сил, реформа йде, і реформа буде продовжуватися. І той колектив сьогодні в керівництві Збройних сил, це люди, які одержимі цією реформою для того, щоб змінити все те, що ми бачимо протягом останніх років нам заважає іти до перемоги», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський призначив Хомчака головнокомандувачем Збройними силами України 28 березня 2020 року.