Житель Миколаєва намагався провезти в Росію деталі до військових кораблів



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Фото: СБУ

Нелегальний вантаж правоохоронці вилучили при перетині державного кордону

Правоохоронці викрили жителя Миколаєва, який намагався незаконно переправити до Російської Федерації комплектуючих до військових кораблів. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

За інформацією правоохоронців, ринкова вартість виявленого обладнання становить понад півтора мільйона гривень.

«У ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Миколаєва планує незаконно переправити деталі, які використовуються під час ремонту і технічного обслуговування двигунів на кораблях Військово-морського флоту РФ», - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання організатора оборудки виявлено флеш-накопичувачі, комп`ютерну техніку, що містить листування із замовниками з Росії.

Напередодні СБУ виявила схрони зі зброєю на Львівщині та Херсонщині. Зокрема, у Бориславі зі схрону, облаштованого у нежитловій будівлі, правоохоронці вилучили 400-грамову тротилову шашку, автомат АК-47, чотири гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами до них.

Також зі схрону неподалік Нової Каховки, у лісосмузі, вилучено вісім пострілів до підствольного гранатомета ВОГ-25, дев’ять гранатометних пострілів, чотири підривних механізми, п’ять окопних та кумулятивних зарядів. Крім того, виявлено 200-грамову тротилову шашку, гранату та понад 16 тисяч набоїв різного калібру.