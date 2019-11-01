Аферист «з Банкової» за $1,5 млн продавав посаду директора держпідприємства



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Правоохоронці затримали шахрая у центрі Києва після отримання частини авансу у розмірі 50 тисяч доларів Фото: СБУ

Зловмисник посилався на власні зв’язки та запевняв, що питання нібито вирішується безпосередньо через керівництво Офісу президента України

У Києві СБУ затримала афериста, який представлявся «позаштатним помічником» вищого керівництва країни і за гроші пропонував сприяти призначенню на керівні посади у правоохоронних та державних органах.

Про це 1 листопада повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисник підшукував «клієнтів» через контакти з бізнесовими колами та чиновниками середньої ланки. Він представлявся кандидатам на посади «позаштатним помічником» та «близьким товаришем» майже всіх вищих осіб держави», - зазначили в СБУ.

Повідомляється, що за забезпечення працевлаштування директором одного з державних підприємств зловмисник виставив ціну у майже 1,5 мільйона доларів. У цьому випадку він посилався на власні зв’язки та запевняв, що питання нібито вирішується безпосередньо через керівництво Офісу президента України.

Правоохоронці затримали шахрая у центрі Києва, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після отримання частини авансу у розмірі 50 тисяч доларів.

Слідчими СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала зловмисника, який за 150 тисяч доларів обіцяв «допомогу» кандидату на посаду голови однієї з райдержадміністрацій Київщини, який проходив конкурс за проектом Lift. Чоловік посилався на власні зв’язки та запевняв, що питання начебто вирішуються безпосередньо через керівництво Офісу.