Жителі Прилук другий день штурмують поліцію: вимагають розслідувати загадкову смерть підлітка



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У Прилуках місцеві жителі палили під відділом поліції шини через загибель підлітка

На Чернігівщині рідні 14-річного школяра не вірять у його смерть під колесами потяга

У місті Прилуки Чернігівської області місцеві жителі відучора проводять мітинг під будівлею поліції, палять автомобільні шини і таким чином вимагають розслідувати смерть 14-річного школяра.

«Ще вчора там зібралися більше двох сотень людей. Вони вимагали справедливого, на їхню думку, розслідування обставин загибелі 14-річного Дениса Чаленка. Його тіло знайшли 29 жовтня увечері на залізничній колії. Рідні не погоджуються із версією загибелі, яку називає поліція, що хлопця збив потяг», - повідомляють журналісти з місця подій.

Мітинг проходив напередодні пізно ввечері. Сьогодні у Прилуках збирається новий мітинг: люди проводять власне розслідування загибелі школяра.

Учасники мітингу вигукують, що до вбивства школяра можуть бути причетними четверо 16-річних хлопців, які за тиждень до загибелі Дениса надсилали йому СМСки з погрозами за те, що він заступився за дівчину.

До людей вийшов т.в.о. начальника Прилуцького відділу поліції Олександр Яцик. Він повідомив, що з хлопцем, із телефону якого надходили погрози, поліція спілкувалась. Він провини не визнав і його відпустили.

Яцик пообіцяв розслідувати цю справу за тиждень, якщо ж результату не буде - піти у відставку.

Після мітингу в Прилуках, о 23-й годині, на офіційному сайті ГУНП в області з’явилось повідомленні, що поліція Чернігівщини проводить об’єктивне та незалежне розслідування. Представників потерпілої сторони включено до складу слідчо-оперативної групи.

Раніше сектор комунікації ГУНП повідомляв, що 14-річний підліток переходив залізничну колію у невстановленому місці й загинув під колесами потяга сполученням "Ніжин - Гребінка". Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей).