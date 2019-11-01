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    Кримінал

    Жителі Прилук другий день штурмують поліцію: вимагають розслідувати загадкову смерть підлітка

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    У Прилуках місцеві жителі палили під відділом поліції шини через загибель підлітка - Жителі Прилук другий день штурмують поліцію: вимагають розслідувати загадкову смерть підлітка
    У Прилуках місцеві жителі палили під відділом поліції шини через загибель підлітка

    На Чернігівщині рідні 14-річного школяра не вірять у його смерть під колесами потяга

    У місті Прилуки Чернігівської області місцеві жителі відучора проводять мітинг під будівлею поліції, палять автомобільні шини і таким чином вимагають розслідувати смерть 14-річного школяра.

    «Ще вчора там зібралися більше двох сотень людей. Вони вимагали справедливого, на їхню думку, розслідування обставин загибелі 14-річного Дениса Чаленка. Його тіло знайшли 29 жовтня увечері на залізничній колії. Рідні не погоджуються із версією загибелі, яку називає поліція, що хлопця збив потяг», - повідомляють журналісти з місця подій.

    Мітинг проходив напередодні пізно ввечері. Сьогодні у Прилуках збирається новий мітинг: люди проводять власне розслідування загибелі школяра.

    Учасники мітингу вигукують, що до вбивства школяра можуть бути причетними четверо 16-річних хлопців, які за тиждень до загибелі Дениса надсилали йому СМСки з погрозами за те, що він заступився за дівчину.

    До людей вийшов т.в.о. начальника Прилуцького відділу поліції Олександр Яцик. Він повідомив, що з хлопцем, із телефону якого надходили погрози, поліція спілкувалась. Він провини не визнав і його відпустили.

    Яцик пообіцяв розслідувати цю справу за тиждень, якщо ж результату не буде - піти у відставку.

    Після мітингу в Прилуках, о 23-й годині, на офіційному сайті ГУНП в області з’явилось повідомленні, що поліція Чернігівщини проводить об’єктивне та незалежне розслідування. Представників потерпілої сторони включено до складу слідчо-оперативної групи.

    Раніше сектор комунікації ГУНП повідомляв, що 14-річний підліток переходив залізничну колію у невстановленому місці й загинув під колесами потяга сполученням "Ніжин - Гребінка". Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей).

    Батько Дениса не погодився з висновком поліції. Він переконаний, що його сина вбили й після того поклали на колії. Те, що хлопчина лежав там скручений бубликом, був уже холодний і весь у синцях, розповів машиніст, який витягував Дениса з-під потяга.

    Крім того, батько провів власне розслідування і знайшов кров далеко від місця, де нібито загинув його син. Зараз батьки та їхній адвокат вимагають проведення повторної експертизи.

    Як інформує Нацполіція у Facebook, керівництво Національної поліції взяло під контроль розслідування факту загибелі неповнолітнього. Наголошується, що розслідування цієї події перебуває на особистому контролі голови Нацполіції України Ігоря Клименка та проводитиметься максимально відкрито.

     

    смерть розслідування поліція
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