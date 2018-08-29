Жителі Євросоюзу масово підтримали відміну переходу на зимовий час



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом у голосуванні взяли участь 4,6 млн людей

Переважна більшість жителів Євросоюзу, які взяли участь в опитуванні, проголосували за скасування переходу на зимовий чи літній час.

Про це свідчать результат онлайн-голосування, яке проходило в ЄС з 5 липня по 16 серпня, повідомило у середу, 29 серпня, видання Westfalenpost з посиланням на джерела у Брюсселі.

Агенція dpa згодом підтвердила цю інформацію.

Загалом у голосуванні взяли участь 4,6 млн людей, з яких три мільйони - з Німеччини. 80 відсотків віддали голоси за скасування переходу на зимовий чи літній час.

Окрім того, дещо менша кількість опитаних висловилися на користь того, щоб жити за літнім, а не зимовим часом.

Депутат Європарламенту від Німеччини Петер Лізе заявив журналістам, що Європейська комісія, яка зараз вивчає, що робити з переходом часу, повинна зробити відповідну пропозицію ще цього року. «Якщо результат консультації настільки очевидний, то європейські органи не повинні його ігнорувати», - зауважив Лізе.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія має намір відмовитися від переходу на літній час.

Джерело: DW