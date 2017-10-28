У Фінляндії пропонують відмовитися від переходу на літній час

У країнах Євросоюзу перехід на літній час регламентує директива Європарламенту

Фінляндія має намір відмовитися від переходу на літній час, але для цього їй необхідно заручитися підтримкою Європейського союзу. Міністерська комісія у справах ЄС з'ясує спочатку позиції інших країн Євросоюзу і Європарламенту з цього питання і поквапить Єврокомісію з підготовкою звіту про наслідки переходу на літній час, повідомив у п'ятницю



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У країнах Євросоюзу перехід на літній час регламентує директива Європарламенту

Фінляндія має намір відмовитися від переходу на літній час, але для цього їй необхідно заручитися підтримкою Європейського союзу. Міністерська комісія у справах ЄС з'ясує спочатку позиції інших країн Євросоюзу і Європарламенту з цього питання і поквапить Єврокомісію з підготовкою звіту про наслідки переходу на літній час, повідомив у п'ятницю фінський портал телерадіомовлення Yle.

Як наголосила міністерська комісія, «у цій справі важливо спільне просування всіма країнами ЄС».

У листопаді 2017 року в парламенті Фінляндії було розглянуто громадянську ініціативу про скасування переходу на літній час, яка зібрала понад 70 тис. підписів. Депутати дійшли висновку, що перехід на літній час необхідно скасувати. Але ініціативу довелося відхилити, оскільки Фінляндія підпорядковується директиві ЄС і не має права приймати самостійного рішення щодо цього питання.

Тоді міністр транспорту і зв'язку Ганні Бернер (Ane Berner) пообіцяла зайнятися просуванням питання на рівні ЄС.

У Євросоюзі перехід на літній час регламентує директива Європарламенту, яка встановлює, що літній час в усіх країнах ЄС діє з останньої неділі березня до останньої неділі жовтня. Цю директиву переглядають щоп'ять років.

Джерело: Інтерфакс-Україна