Жителів столиці попередили про сильні тумани
- 25 Листопада, 17:17
-
Розсилка
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджує, що сильний туман протримається до ранку 26 листопада
У Києві 25 – 26 листопада очікуються сильні тумани. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За її даними, до кінця доби 25 листопада, вночі та вранці 26 листопада у Києві буде туман, видимість складатиме 200-500 метрів.
Як повідомлялося, синоптики прогнозують малосніжну морозну погоду у грудні і короткострокове потепління до -2...0 градусів на Новий рік.