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    Жителів столиці попередили про сильні тумани

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджує, що сильний туман протримається до ранку 26 листопада
    У Києві 25 – 26 листопада очікуються сильні тумани. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, до кінця доби 25 листопада, вночі та вранці 26 листопада у Києві буде туман, видимість складатиме 200-500 метрів. Як повідомлялося, синоптики прогнозують малосніжну морозну погоду у грудні і короткострокове
    • 25 Листопада, 17:17
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    Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджує, що сильний туман протримається до ранку 26 листопада

    У Києві 25 – 26 листопада очікуються сильні тумани. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За її даними, до кінця доби 25 листопада, вночі та вранці 26 листопада у Києві буде туман, видимість складатиме 200-500 метрів.

    Як повідомлялося, синоптики прогнозують малосніжну морозну погоду у грудні і короткострокове потепління до -2...0 градусів на Новий рік.

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