Жителів столиці попередили про сильні тумани

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджує, що сильний туман протримається до ранку 26 листопада

У Києві 25 – 26 листопада очікуються сильні тумани. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, до кінця доби 25 листопада, вночі та вранці 26 листопада у Києві буде туман, видимість складатиме 200-500 метрів. Як повідомлялося, синоптики прогнозують малосніжну морозну погоду у грудні і короткострокове