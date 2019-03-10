Житомирщина: прихильники РПЦ забарикадувались у церкві, заявивши, що їх «зачинили націоналісти»



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Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Баранівці, Житомирська область Фото: Житомирська єпархія церкви Московського патріархату в Україні

Церковне протистояння у Баранівці загострилося у неділю

У Баранівці Житомирської області загострився конфлікт між парафіянами Церкви Різдва Пресвятої Богородиці, яка до останнього часу залишалася у підпорядкуванні церкви Московського патріархату. Як повідомили «Главкому» очевидці, конфлікт почався близько місяця тому, але сьогодні протистояння дійшло до того, що частина релігійної громади зачинилася у церкві.

Конфлікт загострився після обіду у неділю, 10 березня.

За версією прихильників церкви Московського патріархату, до церкви під'їхали молоді люди, які начебто назвалися націоналістами і заявили, що храм тепер належить релігійній громаді помісної православної церкви. Візитери, не питаючи думки людей, які зібралися у церкві, нібито зачинили їх у приміщенні. При цьому на місці подій була присутня поліція, вона впродовж дня чергувала біля храму, не допускаючи силового протистояння.

За версією ж прихильників помісної церкви, напередодні відбулися збори місцевої релігійної громади, яка більшістю голосів вирішила вийти з підпорядкування Московського патріархату і перейти до Православної церкви України. А настоятель Церкви Різдва Пресвятої Богородиці не погоджується із результатами парафіяльних зборів. Активні прихильники помісної церкви заперечують застосування сили до опонентів.

На відео з місця подій можна побачити агресивну поведінку представників релігійної громади церкви, які обстоюють інтереси Московського патріархату. На зауваження однієї з парафіянок про те, що місцевих вірян не пускають до церкви ігуменя церкви перейшла до образ, звертаючись на «ти»: «іди попросися, і тебе пустять, чого ти тут стоїш? Чому ти вранці не прийшла на молитву як належить православній християнці? Де твоя спідниця? Де твої очі? Що ти їх понафарбовувала? А православні християни не мають права фарбувати!».

Як повідомляв «Главком», станом на кінець лютого на Житомирщині вже 33 релігійні громади прийняла рішення про перехід із УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України.

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