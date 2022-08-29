«Жодна жертва не стане марною». Зверненння Залужного на День пам'яті захисників України

29 серпня – День пам'яті захисників України

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний звернувся до українського народу в День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Він пообіцяв, що жодна жертва не стане марною – ми продовжуватимемо боротьбу до нашої перемоги.

«Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом. На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі.

Схиляю голову і розділяю разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. Дякую за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Так твориться історія і формується нація, якими захоплюватиметься світ», – написав він.

Залужний додав, що кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу.

Як відомо, 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Пам’ятний день був встановлений Указом президента Володимира Зеленського в 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії. Воїни віддали свої життя у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність України.

Як відомо, триває 187 доба повномасштабної війни з Росією. Країні-терористка продовжує завдавати ударів по українській землі, тим часом від початку повномасштабного вторгнення РФ знищено приблизно 46 750 рашистів.