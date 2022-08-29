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Авіація знищила «Ураган» і «Панцир» окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Авіація знищила «Ураган» і «Панцир» окупантів
фото з відкритих джерел

Авіацією завдано вісім ударів у районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетровки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового

Українській військові продовжують потужно бити по російських окупантах на півдні. ЗСУ 28 серпня знищили багато живої сили та техніки ворога. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Нашою авіацією завдано вісім ударів у районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетровки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового», – вказують військові.

В ОК «Південь» зазначили, що ракетно-артилерійськими підрозділами на правому березі Дніпра знищено 41 російського солдата та багато техніки окупантів, а саме:

  • два безпілотні літальні апарати;
  • танк Т-72;
  • РСЗВ «Ураган»;
  • зенітно-гарматний ракетний комплекс «Панцир-С1»;
  • самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона-С»;
  • станцію радіоелектронної боротьби;
  • шість одиниць авто-бронетехніки.

Нагадаємо, вогневі завдання українських ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням по трьох пунктах управління рашистської армії. 

Теги: ЗСУ окупанти війна

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