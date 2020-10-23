Жодних забобонів. У Помісній церкві розвінчали міфи про розбиті ікони



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Якщо ікона розбилася, ттреба обережно розчистити її від уламків скла, аби не порізатися, а потім замінити скло на нове

Не треба шукати якихось натяків чи припущень — адже саме так виникають забобони, які є марновірством

Розбита ікона не несе в собі ніяких «покарань», оскільки вони мають певні фізичні властивості та з плином часу можуть іржавіти, тріснути або розбитися. Про це повідомляється на сторінці Української православної церкви у Фейсбук.

«Ікони по-особливому шанувалися і шануються вірними і аж ніяк не можуть бути провісниками поганих подій чи новин. Шана, яку ми віддаємо святим іконам, належить не дошці чи іншому матеріалу, а зображеним на них святим», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що так, читаючи написане чи надруковане, ми думаємо не про папір, а про те, що на ньому написано, або розглядаючи фотографію, цікавимося особами та подіями, зображеними на ній, але не фотопапером.

«Рукотворні святині, на жаль, теж мають певні фізичні властивості та цілком можуть з часом або під впливом різноманітних факторів іржавіти, тріснути, впасти, розбитися... І ніяких «покарань», «попереджень», «потойбічних сил», «злих духів» чи ще чогось тут немає. Не треба шукати якихось натяків чи припущень — адже саме так виникають забобони, які є марновірством, помилковою вірою, бо затьмарюють справжнє, відволікають увагу від істинного. Забобони перекручують справжню віру та породжують у душі непевність, страх, який і стає причиною подальших негараздів», — йдеться у повідомленні.

Додається, що якщо таке трапилося, то не треба думати про щось погане.

«Якщо вже так трапилося, що ваша ікона впала або розбилася, то не думайте одразу про щось погане. Краще помоліться Господу й подякуйте Йому за все. За все, що мали і маєте, за ваших близьких і рідних, за ваше буття й можливість жити. Якщо ікона впала, підніміть її, поставте або повісьте на місце й закріпіть ретельніше. Якщо розбилася, то обережно розчистіть її від уламків скла, аби не порізатися, а потім замініть скло на нове. Якщо тріснула рама, її можна теж замінити новою. Якщо ви самостійно відновити ікону не можете, віднесіть її до храму, можливо, вдасться її відреставрувати, або придбайте собі нову», — відзначається у повідомленні.