Далай-лама вперше в прямому ефірі спілкуватиметься з українцями



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До 18 жовтня Далай-ламі XIV можна поставити будь-яке питання

Спілкування відбуватиметься англійською мовою та супроводжуватиметься перекладом на українську

Наступного вівторка, 20 жовтня, лауреат Нобелівської премії миру Далай-лама XIV звернеться до українців у прямому ефірі, що триватиме з 6:30 до 7:30.

Організатори діалогу – освітянська спільнота EdCamp Ukraine – збиратимуть запитання на сайті події до 10:00 18 жовтня. Щоб узяти участь у прямому етері з Далай-ламою та наступних онлайнових дискусіях, отримати всі матеріали й відеозаписи треба зареєструватися на сайті.

Зазначається, що в діалозі підійматимуться теми миру, освіти, пандемії. Спілкування відбуватиметься англійською мовою та супроводжуватиметься перекладом на українську.

Участь у бесіді візьмуть ексміністерка освіти і науки України Лілія Гриневич, фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя, телеведуча телеканалу 1+1 Наталія Мосейчук, а модеруватиме зустріч голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», співавтор концепції Нової української школи Олександр Елькін.

«Далай-лама є духовним лідером буддистів, але не через це ми його запросили до розмови. Він – авторитет для всього світу, взірець стійкості, принциповості, милосердя, прагнення до миру. До нього дослухаються президенти і монархи, його книжки входять до списків бестселерів, його внесок у подолання насильства зараз, мабуть, найбільший. Саме тому нам цікаво поговорити з ним про освіту зараз і у світі «після», про Україну, про наше теперішнє і майбутнє. А онлайн-формат надає можливість приєднатися до цієї розмови кожному і кожній»,– пояснює Елькін.

Довідка: Далай-лама XIV (ім'я при народженні — Джецун Джампхел Нґаванґ Лобсанґ Єше Тенцзін Ґ'яцо) – 14-й Далай-лама та духовний лідер Тибету.

Народився 6 липня 1935 року в родині селянина в Тибеті. У віці двох років був оголошений реінкарнацією минулого Далай-лами XIII. У віці 15 років у 1950-му, коли незалежний Тибет був окупований Китаєм, повністю взяв на себе обов’язки духовного і політичного лідера країни.

Після Тибетського повстання 1959 року був вимушений покинути Тибет й оселитися у місті Дармсала на півночі Індії. З того часу Далай-лама продовжує бути лідером буддійського світу та до 2011 року був головою уряду Тибету у вигнанні. За свій внесок у розбудову миру і гуманізм, захист прав людини в усьому світі у 1989 році отримав Нобелівську премію миру.

До слова, цьогоріч Нобелівську премію миру отримала організація, яка бореться з голодом.