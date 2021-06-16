На Київщині збільшено кількість центрів масової вакцинації: де й коли можна щепитися

17-19 червня на Київщині працюватимуть п'ять центрів масової вакцинації

У Київській області з 17 по 19 червня включно продовжать працювати центри масової вакцинації. До двох раніше створених, у Броварах і Білій Церкві, додадуться ще три - в Ірпені, Борисполі та Славутичі. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

«Ми збільшуємо кількість центрів вакцинації, щоб якомога більше охочих жителів області мали змогу долучитись до кампанії з імунізації проти Covid-19», – зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Адреси та графік роботи центрів вакцинації

Центри працюватимуть з 09:00 до 20:00 за адресами:

Бровари, МКЦ «Прометей», бульвар Незалежності, 4.

Біла Церква, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Героїв Небесної Сотні, 46а.

Бориспіль, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи, вул. 1 Травня, 4.

Ірпінь, приміщення спортзалу ЗОШ №17, вул. Тищенка, 10.

Славутич, БК «Енергія», проспект Дружби народів, 7.

Умови вакцинації

Щеплення в центрах зможуть отримати ті, хто записався до листа очікування вакцинації проти Covid-19 в додатку чи через сайт «Дія», або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Також вакцинуватися можна в порядку «живої» черги за наявності паспорта громадянина України чи ID-картки та ідентифікаційного коду, а також декларації з сімейним лікарем за наявності.

Щеплення проводиться вакциною CoronaVac китайського виробництва.

Провакциновані перебуватимуть під наглядом лікарів упродовж 20-30 хв.

Вакцинація відбуватиметься з дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог.

Як повідомлялося, за минулі вихідні 4575 жителів Київщини отримали щеплення проти коронавірусу. Безпосередньо в центрах масової вакцинації, які працювали в Броварах і Білій Церкві, щеплення отримали 2574 людини.