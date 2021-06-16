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    На Київщині збільшено кількість центрів масової вакцинації: де й коли можна щепитися

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    12-13 червня працювали центри масової вакцинації у Броварах і Білій Церкві - На Київщині збільшено кількість центрів масової вакцинації: де й коли можна щепитися
    12-13 червня працювали центри масової вакцинації у Броварах і Білій Церкві
    Фото: Громадський ревізор

    17-19 червня на Київщині працюватимуть п'ять центрів масової вакцинації

    У Київській області з 17 по 19 червня включно продовжать працювати центри масової вакцинації. До двох раніше створених, у Броварах і Білій Церкві, додадуться ще три - в Ірпені, Борисполі та Славутичі. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

    «Ми збільшуємо кількість центрів вакцинації, щоб якомога більше охочих жителів області мали змогу долучитись до кампанії з імунізації проти Covid-19», – зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

    Адреси та графік роботи центрів вакцинації

    Центри працюватимуть з 09:00 до 20:00 за адресами:

    • Бровари, МКЦ «Прометей», бульвар Незалежності, 4.
    • Біла Церква, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Героїв Небесної Сотні, 46а.
    • Бориспіль, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи, вул. 1 Травня, 4.
    • Ірпінь, приміщення спортзалу ЗОШ №17, вул. Тищенка, 10.
    • Славутич, БК «Енергія», проспект Дружби народів, 7.

    Умови вакцинації

    Щеплення в центрах зможуть отримати ті, хто записався до листа очікування вакцинації проти Covid-19 в додатку чи через сайт «Дія», або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

    Також вакцинуватися можна в порядку «живої» черги за наявності паспорта громадянина України чи ID-картки та ідентифікаційного коду, а також декларації з сімейним лікарем за наявності.

    Щеплення проводиться вакциною CoronaVac китайського виробництва.

    Провакциновані перебуватимуть під наглядом лікарів упродовж 20-30 хв.

    Вакцинація відбуватиметься з дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог.

    Як повідомлялося, за минулі вихідні 4575 жителів Київщини отримали щеплення проти коронавірусу. Безпосередньо в центрах масової вакцинації, які працювали в Броварах і Білій Церкві, щеплення отримали 2574 людини.

    Теги: Київщина щеплення вакцинація коронавірус Біла Церква
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    На Київщині збільшено кількість центрів масової вакцинації: де й коли можна щепитися