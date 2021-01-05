Президент Мексики хоче надати притулок засновнику Wikileaks Ассанжу

Поліція Британії у квітні 2019 року заарештувала Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору

Президент Мексики назвав перебування Ассанжа у в'язниці «тортурами в ув'язненні»

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що готовий надати притулок засновнику сайту Wikileaks Джуліану Ассанжу.

Обрадор зазначив, що звернеться до глави МЗС із проханням провести необхідні переговори з Великою Британією.

«Я попрошу міністра закордонних справ здійснити необхідні процедури, щоб Сполучене Королівство звільнило пана Джуліана Ассанжа та відпустило його, а Мексика – надала йому політичний притулок», – заявив Обрадор.

Президент Мексики також назвав перебування Ассанжа у в'язниці «тортурами в ув'язненні».

Раніше правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликає звільнити засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа з британської в’язниці суворого режиму Белмарш.

У 2012 році Джуліан Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його в США, де викривача хочуть судити за публікацію сотень тисяч секретних документів про операції США в Іраку і Афганістані. Пізніше шведські органи юстиції припинили розслідування відносно творця WikiLeaks.

Поліція Британії у квітні 2019 року заарештувала Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред’явили ордер, виданий у червні 2012 року через неявку викривача на судове засідання за повісткою. Південноамериканська держава, в диппредставництві якої ховався засновник WikiLeaks, позбавила його притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій. Суд у Лондоні у травні засудив його до 50 тижнів позбавлення волі.