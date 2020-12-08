Журналіст Бутусов погодився працювати у Міноборони
Бутусов чекає зустрічі з міністром чи президентом і має програму дій
Журналіст Юрій Бутусов прийняв пропозицію Міністерства оборони України та погодився зайняти посаду у структурі. Також чоловік назвав свою програму дій.
Журналіст наголосив, що як відповідальний громадянин, зобов'язаний прийняти пропозицію.
«Приймаю пропозицію Міноборони, чекаю запрошення до міністра або до президента. Я готовий навести порядок в Міноборони і публікую свою програму дій», - написав він у Facebook.
Програма Бутусова складається з 12 пунктів. Серед основних журналіст пропонує:
- Провести розслідування за фактами провалу спецоперацій Міноборони та можливої наявності російських шпигунів в секторі оборони.
- Провести аудит дій за 2020 й рік у фінансовій сфері, і встановити причини зриву держоборонзамовлення тощо.
- Розробити військову доктрину – цілі і завдання оборонного планування на 2021 рік.
- Створити групи військових і цивільних експертів з вивчення бойового досвіду війни в Україні, Молдові, Грузії тощо.
- Створити групи зі зміни статутів і нормативної бази ведення бойових дій, бойової підготовки та внутрішньої служби зі складу військовослужбовців.
- Підготувати програми розвитку Збройних сил.
- Також у пунктах йдеться про реформу Міноборони та територіальної оборони.
За словами Бутусова, є кілька причин, чому його покликали в Міноборони. Зокрема, аби він перестав писати правду, а також через колапс у міністерстві.
Нагадаємо, Міноборони запропонувало журналісту посаду у сферах озброєння або логістики. Юрій Бутусов ─ головний редактор інтернет-видання Цензор.нет.