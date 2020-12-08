Журналіст Бутусов погодився працювати у Міноборони

Журналіст Юрій Бутусов прийняв пропозицію Міністерства оборони України та погодився зайняти посаду у структурі. Також чоловік назвав свою програму дій.

Журналіст наголосив, що як відповідальний громадянин, зобов'язаний прийняти пропозицію.

«Приймаю пропозицію Міноборони, чекаю запрошення до міністра або до президента. Я готовий навести порядок в Міноборони і публікую свою програму дій», - написав він у Facebook.

Програма Бутусова складається з 12 пунктів. Серед основних журналіст пропонує:

Провести розслідування за фактами провалу спецоперацій Міноборони та можливої наявності російських шпигунів в секторі оборони.

Провести аудит дій за 2020 й рік у фінансовій сфері, і встановити причини зриву держоборонзамовлення тощо.

Розробити військову доктрину – цілі і завдання оборонного планування на 2021 рік.

Створити групи військових і цивільних експертів з вивчення бойового досвіду війни в Україні, Молдові, Грузії тощо.

Створити групи зі зміни статутів і нормативної бази ведення бойових дій, бойової підготовки та внутрішньої служби зі складу військовослужбовців.

Підготувати програми розвитку Збройних сил.

Також у пунктах йдеться про реформу Міноборони та територіальної оборони.

За словами Бутусова, є кілька причин, чому його покликали в Міноборони. Зокрема, аби він перестав писати правду, а також через колапс у міністерстві.

Нагадаємо, Міноборони запропонувало журналісту посаду у сферах озброєння або логістики. Юрій Бутусов ─ головний редактор інтернет-видання Цензор.нет.