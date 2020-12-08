  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Журналіст Бутусов погодився працювати у Міноборони

    • Розсилка
    Програма Юрія Бутусова складається з 12 пунктів - Журналіст Бутусов погодився працювати у Міноборони
    Програма Юрія Бутусова складається з 12 пунктів
    Фото: Фейсбук Юрія Бутусова

    Бутусов чекає зустрічі з міністром чи президентом і має програму дій

    Журналіст Юрій Бутусов прийняв пропозицію Міністерства оборони України та погодився зайняти посаду у структурі. Також чоловік назвав свою програму дій.

    Журналіст наголосив, що як відповідальний громадянин, зобов'язаний прийняти пропозицію.

    «Приймаю пропозицію Міноборони, чекаю запрошення до міністра або до президента. Я готовий навести порядок в Міноборони і публікую свою програму дій», - написав він у Facebook.

    Програма Бутусова складається з 12 пунктів. Серед основних журналіст пропонує:

    • Провести розслідування за фактами провалу спецоперацій Міноборони та можливої наявності російських шпигунів в секторі оборони.
    • Провести аудит дій за 2020 й рік у фінансовій сфері, і встановити причини зриву держоборонзамовлення тощо.
    • Розробити військову доктрину – цілі і завдання оборонного планування на 2021 рік.
    • Створити групи військових і цивільних експертів з вивчення бойового досвіду війни в Україні, Молдові, Грузії тощо.
    • Створити групи зі зміни статутів і нормативної бази ведення бойових дій, бойової підготовки та внутрішньої служби зі складу військовослужбовців.
    • Підготувати програми розвитку Збройних сил.
    • Також у пунктах йдеться про реформу Міноборони та територіальної оборони.

    За словами Бутусова, є кілька причин, чому його покликали в Міноборони. Зокрема, аби він перестав писати правду, а також через колапс у міністерстві.

    Нагадаємо, Міноборони запропонувало журналісту посаду у сферах озброєння або логістики. Юрій Бутусов ─  головний редактор інтернет-видання Цензор.нет.



    Теги: Міноборони військові журналіст робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies