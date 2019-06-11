Журналіст «Главкому» Іван Вербицький отримав престижну нагороду



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Іван Вербицький

Журналіст отримав нагороду за матеріал про призерку світу зі сноубордингу Аннамарі Данчу

Журналіст «Главкому» Іван Вербицький отримав престижну нагороду Presszvanie в катагорії «Соціум», рубрика «Спорт».

Матеріал Вербицького «Фанатична спортсменка і любляча мама: хто така призерка світу зі сноубордингу Аннамарі Данча» став найкращим у рубриці «Спорт».

«У березні, коли запропонували відправити одну-максимум дві роботи на конкурс, вагався, чи варто. Потім - що саме відправляти. Але десь приблизно в той час Аннамарі Данча Чундак залишила коментар, що перечитавши матеріал про себе, розчулилася, немов пережила все те знову. Вибір був зроблений», - розповів Іван Вербицький.

Журналісту приємно, що його матеріал про спортсменку оцінили медіаексперти.

«Тепер виявилося, що люди його оцінили. Приємно, хоча завжди кажу, що то герої «винні», що матеріал цікавий. До позитивних ставлюся з усім серцем, до негативних - зі щирою ненавистю. Може, не за стандартами з підручників, але вже як є. Це визнання ще раз підтверджує, що український сноубординг на підйомі. А також ще раз демонструє, що для того, щоб бути цікавим, не обов'язково зациклюватися на попсі», - зазначив Вербицький.

Presszvanie – щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається з 2005 року «за лідерство і професіоналізм». До складу журі конкурсу входять медіаменеджери, редактори, продюсери та журналісти, які представляють десятки українських ЗМІ.

Наглядова рада премії складається з 10 медіаекспертів.

Конкурси проводяться щорічно з 2005 року.