Вакарчук обіцяє на з'їзді здивувати списком «Голосу» в Раду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер «Голосу» запевнив, що старих облич у списку партії не буде

Музикант Святослав Вакарчук заявив, що сам очолить список партії «Голос», а от інші люди в ньому приємно здивують.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

«За багатомандатним округом – побачите. Наш список вас здивує. В хорошому сенсі», – каже Вакарчук.

Лідер «Голосу» запевнив, що старих облич у списку партії не буде.

«Інші номери (окрім першого у списку, – ред.) ще не вирішені. Це саме зараз відбувається. Я буду першим номером у списку», – сказав він.

Також співак-політик зазначив, що підтримує ідею люстрації чиновників, які мали прямий стосунок до уряду експрезидента Віктора Януковича, але вважає неправильним відмовлятися від усіх професіоналів, які працювали у владі.

«Люди, які мали прямий стосунок до злочинного режиму Януковича, не мають права сьогодні обіймати посади. Але під цим соусом позбавлятися всіх професіоналів, які так чи інакше працювали в українській владі, я вважаю, неправильно», – каже він.

За його словами, партія «Голос» готова брати участь у формуванні коаліції Верховної Ради нового скликання з партіями, які поділяють принципи цієї політичної сили.

«Партія «Голос», розуміючи всі виклики, готова до коаліції. Але тільки з тими силами, які цілком поділяють наші принципи», – сказав Вакарчук.

Він заявив, що партія не має наміру працювати в коаліції з політичними силами, які не згодні, що український вибір – це Європа, які захищатимуть олігархів, не підтримують правило «закон – один для всіх» і не хочуть робити владу підзвітною народу.

«Щодо решти – можна домовлятися», – сказав лідер «Голосу».

16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Раніше Вакарчук наголосив, що партія «Голос» планує допомагати та підтримувати президента Володимира Зеленського після виборів у Раду.

«Ми будемо допомагати президенту в тих реформах, в яких вважаємо, що він вчиняє правильно і навіть підсилювати. Я би сказав, старатися ще радикальніші реформи пропонувати. Там, де він буде чинити не так, як ми вважаємо, ми будемо опонувати йому, або заставляти його виконати свої обіцянки», - заявив Вакарчук.

Він додав, що президента й усі його рішення потрібно контролювати.