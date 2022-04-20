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    Журналісти назвали поіменно росіян, які ухвалювали рішення про війну з Україною

    Президент РФ у рішенні почати повномасштабну війну в Україні спирався на думку свого найближчого оточення&nbsp; - Журналісти назвали поіменно росіян, які ухвалювали рішення про війну з Україною
    Президент РФ у рішенні почати повномасштабну війну в Україні спирався на думку свого найближчого оточення 
    фото російських ЗМІ

    Російський президент не приймав рішення про повномасштабний наступ на Україну одноосібно, а спирався на своє найближче оточення

    Володимир Путін не ухвалював одноосібно рішення про початок повномасштабної війни в Україні. Про це повідомило видання Bloombeg.

    Журналісти назвали імена та прізвища людей із найближчого оточення російського президента, які безпосередньо причетні до початку агресії в Україні.

    Це – міністр оборони РФ Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов і секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

    Зауважимо, що наразі Росія, передбачаючи поразку у війні з Україною, активно проштовхує тезу про те, що рішення розпочати наступ ухвалював одноосібно Путін. Мовляв, російський президент давно став некерованим (а, може, й психічно неповносправним). Тому президент сидить у бункері та не допускає до себе нікого із політичної еліти.

    За допомогою такої стратегії російська військова та політична еліта хоче уникнути відповідальності за злочини, скоєні армією РФ в Україні.

    Нагадаємо, дещо раніше стало відомо, що десять людей з оточення Путіна зробили важливу заяву щодо війни.

    Путін хоче продовження війни, але кількість незадоволених нею у Кремлі постійно зростає.


    Теги: росія війна путін Сергій Шойгу Україна
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    Журналісти назвали поіменно росіян, які ухвалювали рішення про війну з Україною