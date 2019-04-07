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    Журналісти помітили Семочка в Адміністрації президента

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    Заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко - Журналісти помітили Семочка в Адміністрації президента
    Заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко

    Сергія Семочка сфотографували в Адміністрації президента у суботу ввечері

    Першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка у суботу ввечері сфотографували в Адміністрації президента.

    Відповідну світлину опублікував у Facebook журналіст Денис Бігус.

    «Якщо у нього в папочці заява за власним, то в хід пішла вже не просто важка передвиборча артилерія, а прям ядерні удари», - написав під фото журналіст.

    Нагадаємо, восени 2018 року керівництво Служби зовнішньої розвідки потрапило у скандал.

    Департамент контррозвідки Служби безпеки підтвердив, що цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають громадянство Російської Федерації.

    Перед цим вийшло журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що сім’я Семочка, попри відсутність значних доходів в останні роки, володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько $8 млн, або 224 млн грн. Також журналісти повідомили, що найближчі родичі українського топ-розвідника мають російське громадянство.

    В НАБУ відкрили проти Семочка кримінальне провадження із формулюванням «на підставі звинувачень в отриманні хабара».

    В свою чергу Семочко подав судовий позов до команди журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

    Голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив тоді, що не бачить підстав для звільнення чи відсторонення свого першого заступника Сергія Семочка після того, як Служба безпеки підтвердила російське громадянство його родичів. 

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