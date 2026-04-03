Прем'єр-ліга вирішила долю скандального поєдинку чемпіонату України

Харків'яни гостюватимуть в домашньому поєдинку
фото: ФК «Металіст 1925»

Зірваний раніше матч команди зіграють в іншому місті

Дирекція української Прем'єр-ліги визначила місце догравання поєдинку 15-го туру між харківським «Металістом 1925» і рівненським «Вересом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу рівнян.

Матч відбудеться 15 квітня у Рівному. Номінальним господарем тамтешнього стадіону «Авангард» будуть харків'яни. Рестарт зустрічі запланували на 18:00.

Поєдинок між «Металістом 1925» і «Вересом» розпочався ще 7 грудня минулого року. Тоді команди зустрілися в Житомирі. Проте, на 20-й хвилині зустрічі арбітр остаточно зупинив матч після того, як на стадіоні втретє зникло освітлення.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу напередодні затвердив мирову угоду між клубами. Рівняни перестали наполягати на технічній поразці для «Металіста 1925». Натомість харків'яни погодилися змінити стадіон.

Тим часом аутсайдери УПЛ розписали нічию у трилері з шістьма голами. «Олександрія» забила три м'ячі в першому таймі, але «Полтава» зуміла відігратися. Підсумковий результат найбільше потішив конкурентів команд у боротьбі за виживання.

До слова, київське «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали форвард Матвій Пономаренко та тренер Ігор Костюк.
 

