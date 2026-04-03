Аутсайдери Прем'єр-ліги розписали нічию у трилері з шістьма голами

Аутсайдери першості провели видовищний поєдинок
Володимир Шаран не зміг переможно повернутися в елітний дивізіон

«Олександрія» втратила перемогу над «Полтавою» на старті 22-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Жовто-чорні» приїхали в Кропивницький, де полтавці грають домашні поєдинки, в статусі фаворита і з новим тренером на чолі. Володимир Шаран втретє очолив «Олександрію», щоб цього разу врятувати від вильоту.

До справи номінальні гості взялися фактично відразу. Повели в рахунку «жовто-чорні» на 7-й хвилині. Це Кастільйо в дотик замкнув дальню стійку після розіграшу кутового за домашньою заготовкою.

«Олександрія» продовжила контролювати перебіг подій. Незабаром нагоди забити змарнували Амарал і Скорко, з пострілами яких впорався кіпер «Полтави» Мінчев. Господарі відповіли моментом Вівдича, та воротаря «жовто-чорних» підстрахував оборонець Боль.

Згодом підопічні Шарана вибухнули подвійним ударом. Спершу Амарал у центрі штрафного замкнув простріл Цари після прориву правим флангом. А потім той же бразилець оформив дубль, виконавши справжній шедевр. Хавбек отримав м'яч перед кутом штрафного та закрутив під дальню стійку за комірець Мінчеву.

Здавалося, що після трьох пропущених перспективи «Полтави» геть сумні. Та перед перервою своїм голом-красенем відповів Дорошенко. Він отримав м'яч ліворуч біля лінії поля і чи то подав, чи то навісив. М'яч по-зрадницьки для воротаря залетів під стійку.

Забитий м'яч додав господарям наснаги до камбеку. На 60-й хвилині успіхом увінчалася затяжна атака «Полтави» після стандарту. М'яч вертівся по всьому штрафному майданчику, поки Кобзар не розрядив «гармату» під поперечину воріт «Олександрії».

А розв'язка настала на 72-й хвилині. Черговий шедевр у цьому поєдинку оформив Плахтир. Оборона «жовто-чорних» не змогла винести м'яч подалі. Натомість хавбек господарів наважився пробити з льоту метрів із 25-ти та не прогадав – 3:3!

Попри намагання підопічних Шарана знову вийти вперед, рахунок на табло більше не змінився. Команди розписали хоч і феєричну нічию, та точно на користь конкурентів. «Олександрія» залишилася передостанньою у турнірній таблиці УПЛ (12 очок). Тим часом «Полтава» – остання (10 пунктів). Львівський «Рух» у зоні перехідних матчів набрав 19 балів.

До слова, раніше «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали форвард Матвій Пономаренко та тренер Ігор Костюк.

Тим часом полтавська «Ворскла» отримала суворе покарання від УАФ за неявку на поєдинок жіночої Вищої ліги проти харківського «Металіста 1925». «Зелено-білі» не змогли виїхати на матч, оскільки клуб не забезпечив транспорт. Автобус колективу не заправили.

