Супербомбардир чемпіонату України виклав фото за кермом зі швидкістю 245 км/год

Дебютант національної команди полюбляє розганятися і за межами футбольного поля

Форвард київського «Динамо» Матвій Пономаренко виклав у мережу світлину за кермом автомобіля, спідометр якого показав швидкість 245 км/год. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tribuna.com.

Нападник похизувався світлиною в Instagram. У сторіз Пономаренко за кермом Bentley, імовірно моделі Bentayga. І хоч рухається футболіст за містом, але вказана швидкість перебільшує максимально дозволені показники в Україні – 130 км/год на автомагістралях.

Згодом бомбардир «біло-синіх» видалив допис. Вочевидь, це сталося після того, як світлина з імовірним порушенням правил дорожнього руху почала ширитися мережею.

Матвій Пономаренко розігнався до 245 км/год фото: соцмережі

У другій половині сезону Пономаренко став головною ударною силою «Динамо». Він провів шість поєдинків у Прем'єр-лізі, в яких оформив сім голів. У березні він дебютував у складі збірної України та відзначився прем'єрним м'ячем у протистоянні зі Швецією (1:3).

Тим часом аутсайдери УПЛ розписали нічию у трилері з шістьма голами. «Олександрія» забила три м'ячі в першому таймі, але «Полтава» зуміла відігратися. Підсумковий результат найбільше потішив конкурентів команд у боротьбі за виживання.

До слова, раніше «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали згаданий Пономаренко та тренер Ігор Костюк.

