Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, – Мін'юст

Відтепер штрафи за порушення карантинних норм будуть накладати на місці

Штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті становитимуть від 170 до 255 грн

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що оскаржити штраф за неносіння засобів індивідуального захисту в громадських місцях, буде дорожче, ніж оплатити його.

Про це сказав міністр юстиції в інтерв'ю газеті «Факти», передає пресслужба Мін'юсту.

«По-перше, рішення про накладення таких штрафів мав приймати суд. Однак через завантаженість суддів, вони просто не встигали розглядати відповідні протоколи. Іноді ж правоохоронці припускалися помилок при складенні самого протоколу. По-друге, штрафувати перехожого, який зайшов до магазину без маски, на суму від 17 тисяч гривень було психологічно непросто. Найчастіше у людини довелося б забирати останні гроші», – сказав міністр.

Малюська нагадав, що Верховна Рада прийняла нещодавно новий закон, який зобов'язує носити маски в громадських приміщеннях, і тепер порушникам загрожує штраф від 170 до 255 грн, який оформляти зможуть одразу на місці.

«Люди, яким випишуть штраф, зможуть його оскаржити у суді. Однак чи матиме це сенс, якщо судитись вийде дорожче, аніж сплатити штраф», – зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. Тоді за законопроєкт проголосували 262 народні депутати з 225 необхідних.