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    Здоров'я

    Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, – Мін'юст

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    Відтепер штрафи за порушення карантинних норм будуть накладати на місці - Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, – Мін'юст
    Відтепер штрафи за порушення карантинних норм будуть накладати на місці

    Штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті становитимуть від 170 до 255 грн

    Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що оскаржити штраф за неносіння засобів індивідуального захисту в громадських місцях, буде дорожче, ніж оплатити його.

    Про це сказав міністр юстиції в інтерв'ю газеті «Факти», передає пресслужба Мін'юсту.

    «По-перше, рішення про накладення таких штрафів мав приймати суд. Однак через завантаженість суддів, вони просто не встигали розглядати відповідні протоколи. Іноді ж правоохоронці припускалися помилок при складенні самого протоколу. По-друге, штрафувати перехожого, який зайшов до магазину без маски, на суму від 17 тисяч гривень було психологічно непросто. Найчастіше у людини довелося б забирати останні гроші», – сказав міністр.

    Малюська нагадав, що Верховна Рада прийняла нещодавно новий закон, який зобов'язує носити маски в громадських приміщеннях, і тепер порушникам загрожує штраф від 170 до 255 грн, який оформляти зможуть одразу на місці.

    «Люди, яким випишуть штраф, зможуть його оскаржити у суді. Однак чи матиме це сенс, якщо судитись вийде дорожче, аніж сплатити штраф», – зазначив міністр.

    Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. Тоді за законопроєкт проголосували 262 народні депутати з 225 необхідних.

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    Теги: Верховна Рада міністр гроші закон штраф карантин Денис Малюська
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