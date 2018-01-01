Зіткнення біля берегів Китаю: Танкер з нафтою продовжує горіти

Поки невідомо, чи був врятований хтось із 32 членів екіпажу танкера

У понеділок вранці, 8 січня, танкер, що перевозив іранську нафту і зіткнувся з китайським вантажним кораблем в Східно-Китайському морі, все ще продовжує горіти. Про це повідомив офіційний представник берегової охорони Південної Кореї, передає агентство Reuters. Поки невідомо, чи був врятований хтось із 32 членів екіпажу танкера, сказав



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Фото: CGTN Нафтовий танкер після зіткнення з вантажним судном із Гонконгу загорівся

Поки невідомо, чи був врятований хтось із 32 членів екіпажу танкера

У понеділок вранці, 8 січня, танкер, що перевозив іранську нафту і зіткнувся з китайським вантажним кораблем в Східно-Китайському морі, все ще продовжує горіти.

Про це повідомив офіційний представник берегової охорони Південної Кореї, передає агентство Reuters.

Поки невідомо, чи був врятований хтось із 32 членів екіпажу танкера, сказав чиновник, який відмовився назвати своє ім'я, оскільки йому не дозволялося розмовляти зі ЗМІ.

Танкер, зареєстрований в Панамі, виходив з Ірану в Південну Корею, перевозив 136 тис. тонн конденсату, надлегку нафту. Це еквівалентно трохи менше одного млн барелів, що становить близько 60 млн доларів США, виходячи із світових цін на сиру нафту.

Нагадаємо, 6 січня біля східного узбережжя Китаю нафтовий танкер зіткнувся з вантажним судном, 32 члена екіпажу танкера пропали безвісти.

Раніше повідомлялося, що два літаки зіткнулися на шосе міжнародного аеропорту Торонто ім. Лестера Б. Пірсона.

Літак компанії Sunwing jet зачепився хвостом за крило літака компанії WestJet, в результаті чого виникло загоряння.