Зіткнення в Киргизії: президент Жеенбеков зібрав засідання Ради безпеки



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Жеенбеков 7 серпня перервав відпустку і виїхав до Бішкека

7 серпня в Киргизії силовики намагалися затримати колишнього главу держави Алмазбека Атамбаєва

У Киргизії вранці 8 серпня під головуванням президента Сооронбая Жеенбекова проходить засідання Ради безпеки країни.

Як повідомляє пресслужба президента Киргизії, на порядку денному засідання, яке відбувається без участі преси, розглядається питання «Про гарантування безпеки і правопорядку в зв’язку зі ситуацією 7 серпня». Йдеться про протистояння між силовиками, які прибули в резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва з наміром його затримати, і прихильниками останнього.

Раніше апарат президента Киргизії повідомляв, що Жеенбеков 7 серпня перервав відпустку і виїхав до Бішкека.

Нагадаємо, 7 серпня у Киргизії спецпризначенці штурмували резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

Ввечері ЗМІ повідомили, що спецназ зі стріляниною затримав експрезидента Киргизії.

Згодом прихильники Атамбаєва відбили його у бійців спецпідрозділу.

Вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу «Апрель», що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.

Зазначимо, що Атамбаєв очолював Киргизстан від 2011 до 2017 року. Наприкінці червня 2019 року з Атамбаєва зняли недоторканність. Перед тим Генпрокуратура визнала обґрунтованими обвинувачення, висунуті проти нього групою депутатів парламенту - в корупції та незаконному збагаченні.

Формально затримання Атамбаєва стало можливим після того, як він тричі проігнорував порядок у рамках розслідування однієї зі справ, у якій він є свідком.

Джерело: Радіо Свобода