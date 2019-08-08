Зіткнення у Киргизстані: У Атамбаєва назвали умови звільнення заручників із спецназу



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62-річного Алмазбека Атамбаєва намагалися затримати силовики

Їхні умови - включити зв'язок і відвести всі силові підрозділи з Кой-Таша

Співробітників спецназу Державного комітету національної безпеки Киргизької Республіки «Альфа» звільнять після того, як влада виконає умови прихильників колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва. Про це заявив екскерівник апарату президента Фарід Ніязов, повідомляє 24.kg.

Їхні умови - включити зв'язок і відвести всі силові підрозділи з Кой-Таша. Ніязов також не зміг назвати точну кількість силовиків, за попередніми даними, їх шість осіб.

«Зараз співробітники спецназу знаходяться в повній безпеці. Їх життю нічого не загрожує, ніхто не б'є. Цих людей не можна назвати заручниками, оскільки такими є ті, хто прийшов мирно і їх захопив. Наші умови озвучені вчора заступнику міністра внутрішніх справ Курсану Асанову. Однак силовиків не вивели з Кой-Таша, а просто нижче спустили. Ми готові були відпустити спецназівців о 6.00, але так як влада нічого не виконали, то вони продовжують перебувати тут», - сказав Ніязов.

Нагадаємо, 7 серпня у Киргизстані спецпризначенці штурмували резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

Ввечері ЗМІ повідомили, що спецназ зі стріляниною затримав експрезидента Киргизії.

Згодом прихильники Атамбаєва відбили його у бійців спецпідрозділу.

Вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу «Апрель», що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.

Зазначимо, що Атамбаєв очолював Киргизстан від 2011 до 2017 року. Наприкінці червня 2019 року з Атамбаєва зняли недоторканність. Перед тим Генпрокуратура визнала обґрунтованими обвинувачення, висунуті проти нього групою депутатів парламенту - в корупції та незаконному збагаченні.

Формально затримання Атамбаєва стало можливим після того, як він тричі проігнорував порядок у рамках розслідування однієї зі справ, у якій він є свідком.