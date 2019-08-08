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    У світі

    Спецназ відступив від резиденції експрезидента Киргизії

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    Протистояння під резиденцією&nbsp;Алмазбека&nbsp;Атамбаєва - Спецназ відступив від резиденції експрезидента Киргизії
    Протистояння під резиденцією Алмазбека Атамбаєва

    Під час штурму резиденції прихильники Атамбаєва захопили шістьох бійців спецпризначення

    Правоохоронці залишили село Кой-Таш - таким чином вони мають намір домогтися звільнення шістьох бійців спецпризначення, яких утримують у будинку експрезидента Киргизії Алмазбека Атамбаєва.

    Про це повідомляє DW.

    «Усі працівники правоохоронних органів виїхали з села Кой-Таш, в якому розміщується резиденція колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва», - йдеться в повідомленні.

    Заступник глави МВС Курсан Асанов заявив, що влада прийняла це рішення для зниження рівня конфронтації: «Ми сподіваємося, що прихильники Атамбаєва виконають свої обіцянки і відпустять утримуваних працівників спецназу».

    Зазначимо, вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу «Апрель», що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.

    Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що у Киргизії спецпризначенці штурмують резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

    Ввечері ЗМІ повідомили, що спецназ зі стріляниною затримав експрезидента Киргизії.

    Згодом прихильники Атамбаєва відбили його у бійців спецпідрозділу.

    За останніми даними, після штурму до лікарні надійшли 43 постраждалих, з один співробітник силових структур помер.

    Зазначимо, що Атамбаєв очолював Киргизстан від 2011 до 2017 року. Наприкінці червня 2019 року з Атамбаєва зняли недоторканність. Перед тим Генпрокуратура визнала обґрунтованими обвинувачення, висунуті проти нього групою депутатів парламенту - в корупції та незаконному збагаченні.

    Формально затримання Атамбаєва стало можливим після того, як він тричі проігнорував порядок у рамках розслідування однієї зі справ, у якій він є свідком.

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