Під час зіткнень в Киргизії постраждали 36 людей



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Фото: 24.kg

Один спецназівець був доправлений на операцію, але, незважаючи на реанімаційні заходи, помер

Під час зіткнень в резиденції екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва постраждали 36 осіб, з яких одна людина померла.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Киргизії.

За даними відомства, «до організацій охорони здоров'я всього надійшло 36 постраждалих». Серед них 15 осіб - співробітники силових структур з різними травмами (вогнепальні поранення, закриті черепно-мозкові травми, струс мозку).

Один спецназівець був доправлений на операцію, але, незважаючи на реанімаційні заходи, помер.

Нагадаємо, 7 серпня у Киргизії спецпризначенці штурмували резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

Ввечері ЗМІ повідомили, що спецназ зі стріляниною затримав експрезидента Киргизії.

Згодом прихильники Атамбаєва відбили його у бійців спецпідрозділу.

Вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу «Апрель», що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.

Зазначимо, що Атамбаєв очолював Киргизстан від 2011 до 2017 року. Наприкінці червня 2019 року з Атамбаєва зняли недоторканність. Перед тим Генпрокуратура визнала обґрунтованими обвинувачення, висунуті проти нього групою депутатів парламенту - в корупції та незаконному збагаченні.

Формально затримання Атамбаєва стало можливим після того, як він тричі проігнорував порядок у рамках розслідування однієї зі справ, у якій він є свідком.