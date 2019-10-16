У «Слузі народу» запропонували свого представника у Конституційному суді



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Депутатка Ольга Совгиря

Парламентарці від «Слуги народу» Ользі Совгирі 39 років, вона є кандидатом юридичних наук

Представник президента Володимира Зеленського в Конституційному Суді, депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Федір Веніславський пропонує парламенту призначити представником Ради в Конституційному суді парламентарку Ольгу Совгирю («Слуга народу»). Про це йдеться в проекті постанови №2266, зареєстрованому в Раді 16 жовтня.

Ользі Совгирі 39 років, вона є кандидатом юридичних наук. У 2003 році вона закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2010 році обійняла посаду доцента кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На виборах 21 липня 2019 року Совгиря пройшла до Ради №122 за списком партії «Слуга народу».

Як повідомлялося, 11 жовтня суддя Окружного адмінсуду Києва Андрій Федорчук ухвалив рішення про поновлення Шевчука на посаді судді і голови Конституційного Суду.

14 травня поточного року судді КСУ на спеціальному пленарному засіданні проголосували за звільнення судді Станіслава Шевчука на основі висновків постійної комісії з питань регламенту та етики. За звільнення Шевчука проголосували 12 суддів із 18.

Шевчук назвав своє звільнення «політичним замовленням».

Того ж дня новим головою КС обрали Наталію Шапталу.

17 вересня поточного року, після закінчення у Шаптали повноважень судді КС, судді обрали головою суду Олександра Тупицького.