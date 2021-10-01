З'їзд у Трускавці: де житимуть та як розважатимуться «слуги» (фото)
Цьогоріч за усе, окрім фуршетів, «слугам» доведеться сплачувати із власної кишені
На з'їзді «Великої фракції» у Трускавці «слуги» житимуть у трьох готелях і за все, окрім фуршетів, платитимуть із власної кишені. Зокрема, депутати розмістяться у: Rixos Prykarpattya, «Лісова пісня» та Mirotel. Як стало відомо «Главкому», ціна за добу за найдешевший номер у першому готелі стартує від 3250 грн за добу, найдорожчий – від 19900 грн. До добової вартості перебування у готелі включені:
- комплекс спа-процедур: басейн; сауни; римська парна; хамам;
- відвідування тренажерної зали;
- заняття з аквааеробіки
- настільний теніс.
У готелі «Лісова пісня», що розташований неподалік Rixos Prykarpattya, ціна за добу за найдешевший номер стартує від 2050 грн, за найдорожчий – від 3180. До вартості включені триразове харчування та відвідування саун – римської чи фінської.
Ціна за найдешевший номер у Mirotel стартує від 3070 грн, найдорожчий – від 20100 грн. Вільні місця на час проведення з’їзду відсутні.
Як зазначив у розмові з «Главкомом» депутат Роман Грищук, житло секретаріат бронював централізовано, а от оплачує кожен справді зі своєї кишені. Те саме – і з проїздом. «Я туди купив квиток самостійно на поїзд, але назад забронював секретаріат, а я потім їм віддам гроші», – зазначив він.
Варто нагадати, що два роки тому, у 2019 «Слуги народу» вже проводили зібрання у Трускавці. Тоді за тиждень перебування у фешенебельному Rixos Prykarpattya і за численні розваги та проїзд щедро сплачувала партія.
Як раніше повідомлялося, з’їзд фракції «Слуга народу» у Трускавці пройде без особливих розкошів та надмірних витрат, обійдуться внутрішніми ресурсами та скористаються талантами однопартійців.
1 жовтня народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції. До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами».
Нагадаємо, увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.
Як стало відомо раніше, журналісти довідалися, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.
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