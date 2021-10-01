З'їзд у Трускавці: де житимуть та як розважатимуться «слуги» (фото)

На з'їзді «Великої фракції» у Трускавці «слуги» житимуть у трьох готелях і за все, окрім фуршетів, платитимуть із власної кишені. Зокрема, депутати розмістяться у: Rixos Prykarpattya, «Лісова пісня» та Mirotel. Як стало відомо «Главкому», ціна за добу за найдешевший номер у першому готелі стартує від 3250 грн за добу, найдорожчий – від 19900 грн. До добової вартості перебування у готелі включені:

комплекс спа-процедур: басейн; сауни; римська парна; хамам;

відвідування тренажерної зали;

заняття з аквааеробіки

настільний теніс.

У готелі «Лісова пісня», що розташований неподалік Rixos Prykarpattya, ціна за добу за найдешевший номер стартує від 2050 грн, за найдорожчий – від 3180. До вартості включені триразове харчування та відвідування саун – римської чи фінської.

Ціна за найдешевший номер у Mirotel стартує від 3070 грн, найдорожчий – від 20100 грн. Вільні місця на час проведення з’їзду відсутні.

Як зазначив у розмові з «Главкомом» депутат Роман Грищук, житло секретаріат бронював централізовано, а от оплачує кожен справді зі своєї кишені. Те саме – і з проїздом. «Я туди купив квиток самостійно на поїзд, але назад забронював секретаріат, а я потім їм віддам гроші», – зазначив він.

Варто нагадати, що два роки тому, у 2019 «Слуги народу» вже проводили зібрання у Трускавці. Тоді за тиждень перебування у фешенебельному Rixos Prykarpattya і за численні розваги та проїзд щедро сплачувала партія.

Як раніше повідомлялося, з’їзд фракції «Слуга народу» у Трускавці пройде без особливих розкошів та надмірних витрат, обійдуться внутрішніми ресурсами та скористаються талантами однопартійців.