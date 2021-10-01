«Слуга народу» Кравчук: Прикро, що ми опинилися в такій ситуації з Разумковим, очікуємо рефлексії президента

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив, що його спробують позбавити депутатського мандата.

Давид Арахамія вже дав запит на отримання підписних листів про відкликання голови парламенту

Коментувати ситуацію зі звільнення голови Верховної Ради «слуги» Дмитра Разумкова без озвучення президентом своєї позиції – некоректно. Про це заявила у розмові з «Главкомом» заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. «Чесно кажучи, вважаю некоректним коментувати внутрішні моменти до того, як ми всередині з цим не розберемось. Насправді, прикро, що ми зараз опинилися в такій ситуації – до обміну публічними «шпильками». Я допускаю, що президент якусь рефлексію на цю ситуацію нам озвучить. Арахамія, як народний депутат, вже дав запит на отримання підписних листів про відкликання голови парламенту, але колективно питання будемо розглядати на засіданні фракції», – заявила Кравчук. Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив, що його спробують позбавити депутатського мандата.

Раніше радник Банкової оголосив, що Разумков скоїв політичне самогубство.

Як відомо, глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Спікер зазначив, що подібний крок депутатів, які намагаються відправити його у відставку, був «очікуваним».

Згодом керівник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія направив ще одне звернення на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова про відкликання його з посади голови Верховної Ради. Тепер не від фракції, а від себе особисто.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу». Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.