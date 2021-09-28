Обіди у Rixos, нагородження і DJ Арахамія. Стала відома програма «слуг народу» у Трускавці

Володимир Зеленський знову збере свою фракцію у Трускавці, як у 2019 році

За інформацією журналістів, голова фракції «Слуга народу» відіграє dj-сет під час гала-вечері

Журналісти довідались, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.

Відомо, що вранці у п'ятницю, 1 жовтня, на народних обранців вже чекатимуть у Трускавці.

З 8.15 навіть організують трансфер з залізничного вокзалу до готелів для тих депутатів, які не їздять на автомобілях.

Жити «слуги народу» будуть у Трускавці у трьох готелях: Rixos, «Міротель» та «Лісова пісня».

З 8:30 до 13:00 у депутатів чек-ін в готелях, сніданок і вільний час. З 13:00 у Rixos почнеться обід, а після нього проведення великої фракції: із 15:00 до 17:00 організаційні питання, виступи, презентації, Q&A

17:30-19:00 сесія із Тимофієм Миловановим.

О 19-й почнеться вечеря, після якої буде вільний час.

2 жовтня основний день роботи з'їзду. Цього дня у Трускавці чекають на президента Володимира Зеленського.

З 10:00 до 11:30 запланована сесія за участі керівників силових відомств.

Після цього цілий день до 19:00 робота в групах і презентація напрацювань, з перервою на обід і кава-паузи.

Після вечері і вільного часу, о 21:30 розпочнеться церемонія нагородження найкращих депутатів.

Приблизно о 22:30 розпочнеться гала-вечеря, де, за інформацією журналістів, голова фракції Давид Арахамія відіграє dj-сет.

В неділю, 3 жовтня, у депутатів передбачений лише сніданок і повернення назад до Києва.

Вже відомо, що під час виїзного засідання фракції «Слуги народу» в Трускавці за участі президента Володимира Зеленського будуть обговорюватися кадрові питання.

На велику нараду «слуг народу» запросять Венедіктову та Баканова.

Спікера парламенту Дмитра Разумкова не запросили на нараду «Слуги народу» в Трускавці.

Як відомо, з 29 липня по 4 серпня 2019 року депутати «Слуги народу» проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці за участю викладачів Київської школи економіки.

Як казали самі депутати, навчання були покликані «сформулювати знання у низці сфер, де не всі є експертами».