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    «Слуги народу» вирушають у Трускавець потягом (фото)

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    Серед присутніх &ndash; Олексій Жмеренецький, Єлизавета Богуцька, Євгеній Брагар та інші - «Слуги народу» вирушають у Трускавець потягом (фото)
    Серед присутніх – Олексій Жмеренецький, Єлизавета Богуцька, Євгеній Брагар та інші
    Фото LB.ua

    Нардепи відправляються на збори зі столичного вокзалу

    Представники партії «Слуга народу» організовано відправляються на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва. Про це пише LB.ua.

    Серед присутніх – нардепи Олексій Жмеренецький, Єлизавета Богуцька, Євгеній Брагар та інші.

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    Фото LB.ua
    Фото LB.ua

    Нагадаємо, у липні 2019 року партія «Слуга народу» провела однотижневу «школу депутата» для своїх представників, обраних до Ради. Для проведення інтенсиву був обраний найдорожчий готель Трускавця Rixos Prykarpattya. Згідно з нещодавно опублікованим звітом, навчання «Слуг народу» в Трускавці обійшлося в 11,2 млн гривень.

    Цього разу, як заявив нардеп Микола Тищенко, депутати «Слуги народу» поїдуть на засідання з президентом частково за власні кошти.

    Як стало відомо раніше, журналісти довідались, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.

    Вже відомо, що під час виїзного засідання фракції «Слуги народу» в Трускавці за участі президента Володимира Зеленського будуть обговорюватися кадрові питання.

    На велику нараду «слуг народу» запросять Венедіктову та Баканова.

    Спікера парламенту Дмитра Разумкова не запросили на нараду «Слуги народу» в Трускавці.

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    Теги: партії навчання готель партія Слуга народу Микола Тищенко Євгеній Брагар
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    «Слуги народу» вирушають у Трускавець потягом (фото)