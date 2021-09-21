«Слуги народу» таки зберуться на велике засідання із Зеленським: названо теми

Велика нарада «слуг» може пройти в одній з областей на заході України

Засідання, швидше за все, пройде в кінці наступного тижня

Фракція політичної партії «Слуга народу» збереться на велике засідання, яке, ймовірно, пройде в кінці наступного тижня. У ньому візьме участь президент України Володимир Зеленський, а також представники всіх гілок влади. Про це повідомила у Telegram речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

За її словами, фракція «Слуга народу» дійсно збереться на велику нараду, в якій очікується участь всіх представників влади і президента Володимира Зеленського.

Палійчук зазначила, що засідання, швидше за все, пройде в кінці наступного тижня. «Місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України», – додала вона.

Прессекретарка підкреслила, що це буде не з'їзд партії, не навчання, а робоча нарада. До неї будуть допущені тільки ті, хто повністю вакцинований від коронавірусу або має негативний ПЛР-тест.

Темами зустрічі стануть обговорення стратегії роботи влади на наступний рік, підсумовування роботи за два минулі роки та розгляд плану законопроєктних робіт.

Нагадаємо, сьогодні джерела видання УП повідомили, що Володимир Зеленський удруге з 2019 року ініціює навчання депутатів «Слуги народу» у Трускавці. Зустріч начебто триватиме з 2 по 5 жовтня.

Натомість нардеп від «Слуги народу» Михайло Радуцькийназвав фейком інформацію про нові навчання нардепів у Трускавці.

Як відомо, з 29 липня по 4 серпня 2019 року депутати «Слуги народу» проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці за участю викладачів Київської школи економіки.

Як казали самі депутати, навчання були покликані «сформулювати знання у низці сфер, де не всі є експертами».