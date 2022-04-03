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    Злочини окупантів на Київщині показали справжнє обличчя Росії, – прем’єр

    Необхідно зупинити Росію та ізолювати зло від цивілізованого світу - Злочини окупантів на Київщині показали справжнє обличчя Росії, – прем’єр
    Необхідно зупинити Росію та ізолювати зло від цивілізованого світу
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    Прем'єр закликав партнерів запровадити новий нищівний пакет санкцій проти агресора

    Злочини окупантів щодо цивільних людей у Київській області показали справжнє обличчя Росії. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що Україна не забуде росіянам цих злочинів.

    «Не заспокоїмося, поки не покараємо винних», – написав Шмигаль.

    Прем'єр закликав партнерів запровадити новий нищівний пакет санкцій проти агресора. Він наголосив, що необхідно зупинити Росію та ізолювати зло від цивілізованого світу.

    «Закликаємо наших партнерів запровадити нищівний пакет санкцій проти агресора. Зло має бути ізольоване від цивілізованого світу. Необхідно #StopRussia», – сказав Шмигаль.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Ірпінь Буча Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Злочини окупантів на Київщині показали справжнє обличчя Росії, – прем’єр