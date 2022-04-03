Злочини окупантів на Київщині показали справжнє обличчя Росії, – прем’єр

Необхідно зупинити Росію та ізолювати зло від цивілізованого світу

Прем'єр закликав партнерів запровадити новий нищівний пакет санкцій проти агресора

Злочини окупантів щодо цивільних людей у Київській області показали справжнє обличчя Росії. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що Україна не забуде росіянам цих злочинів.

«Не заспокоїмося, поки не покараємо винних», – написав Шмигаль.

Прем'єр закликав партнерів запровадити новий нищівний пакет санкцій проти агресора. Він наголосив, що необхідно зупинити Росію та ізолювати зло від цивілізованого світу.

Злочини окупантів щодо цивільних людей у Київській області показали справжнє обличчя росії. Закликаємо наших партнерів запровадити нищівний пакет санкцій проти агресора. Зло має бути ізольоване від цивілізованого світу. Необхідно #StopRussia pic.twitter.com/3bsvnsDXJy — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 3, 2022

«Закликаємо наших партнерів запровадити нищівний пакет санкцій проти агресора. Зло має бути ізольоване від цивілізованого світу. Необхідно #StopRussia», – сказав Шмигаль.