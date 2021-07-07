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    У Києві двоє поліцейських побили кийками та відібрали гроші в іноземця

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    Співробітники поліції охорони скоїли злочин - У Києві двоє поліцейських побили кийками та відібрали гроші в іноземця
    Співробітники поліції охорони скоїли злочин
    Фото з відкритих джерел

    Поліцейським повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою

    Правоохоронці повідомили про підозру двом поліцейським роти реагування Оболонського райвідділу поліції охорони в Києві за фактом перевищення влади, вимагання, незаконного позбавлення волі та крадіжки (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 185 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно із матеріалами слідства, 1 липня 2021 року майже опівночі двоє працівників поліції охорони під надуманим приводом зупинили громадянина Республіки Вірменія та почали проводити незаконний особистий обшук, вимагаючи від нього грошові кошти у розмірі 500 гривень.

    Не досягнувши своєї злочинної мети, поліцейські змусили чоловіка сісти до службового автомобіля та вивезли його до безлюдного місця в районі Лісового масиву в Києві.

    Прибувши на місце, поліцейські почали наносити потерпілому удари руками та гумовими кийками, після чого відібрали у нього 500 гривень та бездротові навушники, якими згодом розпорядилися на власний розсуд.

    Наразі поліцейським повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

    Викриття злочину проводилося прокурорами спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві, та співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

    До слова, Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних під час зупинки в Києві авто народного депутата Євгена Брагара («Слуга народу»).

    У Києві судитимуть поліцейського за фактом умисного перешкоджання професійній діяльності журналіста «Громадського телебачення» та пошкодження його майна.

    Теги: Національна поліція України прокуратура кримінал іноземці пограбування Державне бюро розслідувань
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    У Києві двоє поліцейських побили кийками та відібрали гроші в іноземця