У Києві двоє поліцейських побили кийками та відібрали гроші в іноземця

Поліцейським повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою

Правоохоронці повідомили про підозру двом поліцейським роти реагування Оболонського райвідділу поліції охорони в Києві за фактом перевищення влади, вимагання, незаконного позбавлення волі та крадіжки (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 185 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами слідства, 1 липня 2021 року майже опівночі двоє працівників поліції охорони під надуманим приводом зупинили громадянина Республіки Вірменія та почали проводити незаконний особистий обшук, вимагаючи від нього грошові кошти у розмірі 500 гривень.

Не досягнувши своєї злочинної мети, поліцейські змусили чоловіка сісти до службового автомобіля та вивезли його до безлюдного місця в районі Лісового масиву в Києві.

Прибувши на місце, поліцейські почали наносити потерпілому удари руками та гумовими кийками, після чого відібрали у нього 500 гривень та бездротові навушники, якими згодом розпорядилися на власний розсуд.

Наразі поліцейським повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві, та співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

До слова, Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних під час зупинки в Києві авто народного депутата Євгена Брагара («Слуга народу»).

У Києві судитимуть поліцейського за фактом умисного перешкоджання професійній діяльності журналіста «Громадського телебачення» та пошкодження його майна.