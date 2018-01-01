ЗМІ: бойовик, якого затримали у Широкиному, один вийшов на позиції сил АТО

У штабі АТО стверджують, що бойовик діяв в складі диверсійно-розвідувальної групи з чотирьох осіб

Військові Збройних сил України затримали бойовика, який під дією психотропних речовин один вийшов на позиції українських військових. Місцеве видання 0629 з посиланням на джерело в Збройних силах України повідомило, що українські військові не відбивали атаку диверсійно-розвідувальної групи у Широкиному 19 січня, як про це заявляли у



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Поранений бойовик у реанімації

У штабі АТО стверджують, що бойовик діяв в складі диверсійно-розвідувальної групи з чотирьох осіб

Військові Збройних сил України затримали бойовика, який під дією психотропних речовин один вийшов на позиції українських військових.

Місцеве видання 0629 з посиланням на джерело в Збройних силах України повідомило, що українські військові не відбивали атаку диверсійно-розвідувальної групи у Широкиному 19 січня, як про це заявляли у штабі.

За даними ЗМІ, затримання сталося саме 20 січня: коли українські військові побачили озброєного невідомого чоловіка - відкрили вогонь та поранили його. Потім надавали медичну допомогу. Стверджують, що він був у напівпритомному стані і не розумів, де знаходиться.

У штабі АТО в коментарі «Громадському» заперечують інформацію про те, що бойовик був один і вийшов на позиції український військових, а наголошують, що діяв в складі диверсійно-розвідувальної групи з чотирьох бойовиків. І що затримали його саме на Водохреща - 19 січня.

«На Водохреща українські військові відбили наступ ворожої диверсійно-розвідувальної групи противника, затримали одного з членів цієї групи. З настанням сутінок військові помітили що група піхоти впритул наблизилися до позицій і коли відстань була вже критична, відкрили вогонь, змусили диверсантів відійти, а потім знайшли пораненого», - прокоментував публікацію маріупольського сайта речник штабу АТО Василь Лабай.

Він вказав, що затримання відбулося саме 19 січня, а журналісти маріупольского сайту помилилися. «Коментувати анонімів я не буду», - додав Лабай.

Відео ж із затриманням бойовика опублікувало «Військове телебачення», на ньому чоловік представляється Олександром Старцевим — рядовим так званого 9 полку морської піхоти самоназваної «ДНР», родом з Петровського району Донецька.

Також на відео військові пояснюють, що коли поранили бойовика і йшли надавати йому допомогу, змусили його плескати в долоні, щоб той не стріляв. Військові кажуть, що одразу вкололи затриманому знеболювальне, потім у шпиталі рятували його життя протягом семи годин. Зараз, за інформацією місцевого видання, затриманого бойовика перевезли на лікування у Харків.

Також у штабі АТО опублікували аудіо, яке називають «перехватом», та зазначили, що бойовики збираються видати затриманого бойовика «ДНР» за дизертира. В аудіозаписі не йдеться про те, що діяла диверсійна група бойовиків, а говориться про одну особу:

«Як можна бути таким дебілом. Все, пацани, всю вину з себе. Ми не знали, що він туди піде, ніхто не знав. Одягнув костюм, пішов на очі», - йдеться у аудіо.