ЗМІ: Британія подасть запит РФ про екстрадицію підозрюваних в отруєнні Скрипалів



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Будинок Сергія Скрипаля у Солсбері

Джерела The Guardian зазначають, що служба Королівської прокуратури підготувала запит на екстрадицію і готова його подати

Уряд Великої Британії готовий подати запит в Росію на екстрадицію двох росіян, підозрюваних у хімічній атаці за допомогою нервово-паралітичної речовини «Новачок».

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на власні джерела.

«Цей крок настає після місяців кропіткого розслідування сотень офіцерів з поліції та розвідки. Вони об'єднали рухи і дії двох росіян, від їхнього прибуття в Британію до від'їзду», - пише ЗМІ.

Джерела видання зазначають, що служба Королівської прокуратури підготувала запит на екстрадицію і готова його подати.

Проте, видання вважає, що Росія «безсумнівно відмовить» Британії у екстрадиції, а самий запит може спричинити новий дипломатичний конфлікт між країнами.

Раніше правоохоронці Великої Британії ідентифікувала вірогідних учасників нападу на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, який було скоєно із застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новачок». Поліцейські вважають, що в березні група російських кілерів була направлена до Великобританії, щоб вбити колишнього кремлівського подвійного агента.

The Daily Mail повідомила, що отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері організувала група з шести осіб, на чолі якої могла бути жінка з військової розвідки РФ.

Американське видання The New York Times повідомило, що до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні співробітники ГРУ Росії.

Нагадаємо, 9 липня у Солсбері поліція оточила автобусну зупинку, що знаходиться неподалік від місця отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», після того як на ній знепритомнів чоловік.

Перед цим поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння біля Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня.

Також відомо, що 44-річна Дон Стерджесс, яка отруїлася «Новачком» в місті Еймсбері в Британії, померла.

Глава Міноборони Британії звинуватив Росію у новому отруєнні «Новачком».