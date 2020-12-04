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    ЗМІ: Брюссель відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС

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    <p>За інформацією ЗМІ, &nbsp;у Брюсселі вирішили відкласти засідання й провести його пізніше в очному режимі</p> - ЗМІ: Брюссель відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС

    За інформацією ЗМІ,  у Брюсселі вирішили відкласти засідання й провести його пізніше в очному режимі

    Рада асоціації Україна-ЄС, яка проходить кожного року, мала відбутися у форматі відеоконференції 8 грудня

    Євросоюз відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС, яка мала відбутися 8 грудня.

    Про це DW повідомило джерело в структурах Європейського Союзу.

    Причину співрозмовник пояснив у бажанні провести засідання у очному форматі, а не у форматі відеоконференції, коли обставини дозволять це зробити.

    Раніше планувалося провести Раду асоціації у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу. Така зустріч у віртуальному форматі була би неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення.

    Відеоконференція планувалася на 8 грудня. На Раді асоціації ЄС представляє верховний представник з зовнішньої та безпекової політики, а Україну – прем'єр-міністр.

    Зазначимо, 1 грудня Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС оприлюднили звіт, у якому були оцінені реформи в Україні, а також досягнення й провали в імплементації угоди про асоціацію протягом останнього року.

    У документі, зокрема, вказується на те, що останні рішення Конституційного суду України (КСУ) поставили під загрозу досягнення у боротьбі з корупцією в Україні. Утім, у Брюсселі також вказали і на позитивні здобутки у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією.

    Теги: ЄС Єврокомісія політика Асоціація з ЄС Брюссель Україна
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