ЗМІ: Брюссель відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС

За інформацією ЗМІ, у Брюсселі вирішили відкласти засідання й провести його пізніше в очному режимі

Рада асоціації Україна-ЄС, яка проходить кожного року, мала відбутися у форматі відеоконференції 8 грудня

Євросоюз відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС, яка мала відбутися 8 грудня.

Про це DW повідомило джерело в структурах Європейського Союзу.

Причину співрозмовник пояснив у бажанні провести засідання у очному форматі, а не у форматі відеоконференції, коли обставини дозволять це зробити.

Раніше планувалося провести Раду асоціації у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу. Така зустріч у віртуальному форматі була би неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення.

Відеоконференція планувалася на 8 грудня. На Раді асоціації ЄС представляє верховний представник з зовнішньої та безпекової політики, а Україну – прем'єр-міністр.

Зазначимо, 1 грудня Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС оприлюднили звіт, у якому були оцінені реформи в Україні, а також досягнення й провали в імплементації угоди про асоціацію протягом останнього року.

У документі, зокрема, вказується на те, що останні рішення Конституційного суду України (КСУ) поставили під загрозу досягнення у боротьбі з корупцією в Україні. Утім, у Брюсселі також вказали і на позитивні здобутки у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією.