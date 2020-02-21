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    ЗМІ: Держагенство з водних ресурсів може очолити людина з команди Януковича

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    <span>Державне агентство водних ресурсів України може очолити Олексій Кузьменков</span> - ЗМІ: Держагенство з водних ресурсів може очолити людина з команди Януковича
    Державне агентство водних ресурсів України може очолити Олексій Кузьменков

    У 2014 році Кузьменков балотувався до Верховної Ради від партії «Заступ»

    Державне агентство водних ресурсів України може очолити Олексій Кузьменков – соратник колишнього міністра аграрної політики та продовольства, члена Партії регіонів Миколи Присяжнюка. Про це повідомляє «Обозреватель».

    У 2014 році Кузьменков балотувався до Верховної Ради 8-го скликання від політичної партії Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ». На парламентських виборах 2014 року партія посіла 11 місце за кількістю голосів виборців (2,65%). За версією журналістів, партію вважали технічною, спрямованою захищати інтереси Присяжнюка.

    У квітні 2014 року Генеральна прокуратура України звернулася до суду з проханням обрати запобіжний захід Присяжнюку у вигляді утримання під вартою. Також він був оголошений в розшук.

    Також нагадаємо, що тимчасовий в.о. голова Держслужби праці Ігор Дегнера, який був призначений на цю посаду в грудні 2019 року, з великою ймовірністю може  очолити відомство на постійній основі. При цьому в самому відомстві кажуть, що за час роботи в системі з 2006 року Дегнера не ухвалив жодного рішення, яке б покращило захист працівників. 

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