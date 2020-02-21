Призначають «колишніх»? ЗМІ повідомляють про новий кадровий скандал у Кабміні



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Держслужбу праці у грудні 2019 року очолив Ігор Дегнера

За час роботи в системі Дегнера не ухвалив жодного корисного рішення, кажуть у відомстві, яке він очолив

Тимчасовий в.о. голова Держслужби праці Ігор Дегнера, який був призначений на цю посаду в грудні 2019 року, з великою ймовірністю може очолити відомство на постійній основі. Про це повідомляє «Обозреватель».

При цьому в самому відомстві кажуть, що за час роботи в системі з 2006 року Дегнера не ухвалив жодного рішення, яке б покращило захист працівників. «За інформацією наближених джерел, він не сзхвалив методів боротьби з неофіційною зайнятістю та невиплатою заробітних плат. Крім того був ініціатором двох скандально відмінених постанов уряду про порядок інспекційного відвідування. Щодо питань охорони праці, гірничого нагляду, вибухових робіт, розслідування нещасних випадків взагалі ніякого відношення до призначення в.о. голови Держпраці не мав», – стверджує видання.

Журналісти роблять висновок, що Дегнера перебуває під впливом і контролем свого заступника Віталія Сажієнка. «Крім того, вже є випадок корупції в органі при його керуванні на посаді т.в.о», – йдеться в публікації .

Також в матеріалі нагадують повідомлення від міністра економіки Тимофія Милованова, який в середині грудня 2019 року заявив, що Держпраці причетне до приховування величезної заборгованості з зарплати на харківській «Енергосталі».

«Нагадаємо, що призначення на посаду в.о. голови Держпраці Дегнери відбулося за два тижні до цього скандалу», – звертають увагу автори матеріалу.