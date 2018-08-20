ЗМІ: експерти знали про послаблення мосту в Генуї за кілька місяців до трагедії



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Міст після обвалу

Всі добре знали про ситуацію на мосту в Генуї, - запевняє італійський журналіст

За кілька місяців до трагедії в Генуї інженери-експерти дійшли до висновку, що через корозію металевих кабелів, які підтримували генуезький міст, його міцність знизилась на 20%.

Такі висновки були оприлюднені ще в лютому, повідомив італійський журнал Espresso, інформує Associated Press.

Проте не зважаючи на експертні висновки, пише журнал, ні профільне міністерство, ні дорожня компанія не вважали за необхідне обмежити рух мостом, заборонити проїзд важким вантажівкам, звузити проїзну частину з двох до однієї смуг чи запровадити обмеження швидкості на ключовій транспортній артерії міста.

Колишній міністр транспорту Граціано Дельріо заявив на прес-конференції в понеділок, що «ніхто ніколи не повідомляв про необхідність обмеження руху» на мосту.

Кореспондент Espresso Фабріціо Гатті наголосив, що зменшення міцності на 20% для сучасних мостів не є суттєвим фактором, проте у випадку таких конструкцій як міст Моранді із відомими дефектами після оприлюднення таких застережень слід було діяти більш рішуче.

«Всі добре знали про ситуацію на цьому мосту», - сказав Гатті.

Раніше ЗМІ повідомляли, що про проблеми із мостом в Генуї експерти попереджали в 2017 році.

Як відомо, влада оголосила у Генуї надзвичайний стан терміном на 12 місяців. Офіційне число загиблих внаслідок обвалу автомобільного мосту в Генуї складає 43 особи.

Нагадаємо, введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. Причина падіння конструкції поки невідома

Джерело: Європейська правда