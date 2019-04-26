ЗМІ: Коломойський подав п’ять нових позовів проти Нацбанку України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олігарх Ігор Коломойський

У позовах оскаржуються п'ять кредитних договорів і його особиста порука щодо них

Олігарх Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва проти Національного банку і «Приватбанку».

Про це пише «НВ Бізнес» з посиланням на джерела в юридичних колах. Непрямим підтвердженням є одне з проваджень у реєстрі судових рішень.

У позовах оскаржуються п'ять кредитних договорів і його особиста порука щодо них.

За даними видання, перші слухання пройдуть в суді 10, 22 і 23 травня.

Юристи пояснюють такий хід з боку екс-власника «Приватбанку» бажанням підстрахувати рішення Печерського суду, яке було прийнято 20 квітня, задовольнивши позов Коломойського щодо розірвання договору особистої поруки за кредитами рефінансування, виданих «Приватбанку» НБУ на суму 9,2 млрд грн.

«Подача Ігорем Коломойським нових позовів до Господарського суду Києва про визнання недійсним його поручительства перед НБУ за кредитами рефінансування «Приватбанку», серед іншого, може свідчити про обізнаність його юристів щодо відсутності правових наслідків, на які розраховував позивач при зверненні до суду», - пояснили сенс нової судової атаки в юридичній компанії Asters.

«І найголовніше, це може свідчити про наявність достатніх правових підстав для обов'язкового скасування рішення Печерського районного суду Києва, оголошеного 20 квітня, яким був розірваний договори особистого поручительства Ігоря Коломойського, в апеляційному порядку», - пояснили юристи.

Неприйняття Печерським районним судом Києва правових аргументів банку може підтверджувати нехтування правовими висновками Верховного Суду, вважають в Asters.

«Ці висновки є обов'язковими для застосування, наприклад, про неможливість розірвання договорів поруки з заявлених підстав. Подібні позови підлягають розгляду в порядку господарського судочинства, а відповідно Печерський суд був зобов'язаний припинити провадження у справі за позовом Коломойського», - повідомляє видання.

Як йдеться у дослідженні, колишні власники «Приватбанку» могли вивести $5,5 млрд через філію на Кіпрі.

У свою чергу олігарх Ігор Коломойський наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом.

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».

Читайте також: